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В Башкирии за выходные утонули 11 человек - РИА Новости, 27.07.2026
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10:14 27.07.2026 (обновлено: 10:15 27.07.2026)
В Башкирии за выходные утонули 11 человек

В Башкирии за выходные утонули 11 человек, в том числе 1 ребенок

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкРека с порогами
Река с порогами - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В выходные в Башкирии на водоемах утонули 11 человек, в том числе один ребенок.
  • Трагедии произошли в в Альшеевском, Стерлибашевском, Учалинском, Чишминском, Кармаскалинском, Благовещенском, Уфимском районах и Нефтекамске.
ПЕРМЬ, 27 июл - РИА Новости. Одиннадцать человек в выходные утонули в различных водоемах в Башкирии, сообщает региональное ГУ МЧС.
"За прошедшие выходные дни на водных объектах республики произошло 13 происшествий в Альшеевском, Стерлибашевском, Учалинском, Чишминском, Кармаскалинском, Благовещенском, Уфимском районах, Нефтекамске, при которых погибли 11 человек, в том числе один ребенок", - говорится в сообщении.
Уточняется, что часто люди купаются в необорудованных местах, что приводит к трагедии.
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ПроисшествияУфимский районНефтекамскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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