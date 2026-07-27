В Башкирии за выходные утонули 11 человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В выходные в Башкирии на водоемах утонули 11 человек, в том числе один ребенок.
- Трагедии произошли в в Альшеевском, Стерлибашевском, Учалинском, Чишминском, Кармаскалинском, Благовещенском, Уфимском районах и Нефтекамске.
ПЕРМЬ, 27 июл - РИА Новости. Одиннадцать человек в выходные утонули в различных водоемах в Башкирии, сообщает региональное ГУ МЧС.
"За прошедшие выходные дни на водных объектах республики произошло 13 происшествий в Альшеевском, Стерлибашевском, Учалинском, Чишминском, Кармаскалинском, Благовещенском, Уфимском районах, Нефтекамске, при которых погибли 11 человек, в том числе один ребенок", - говорится в сообщении.
Уточняется, что часто люди купаются в необорудованных местах, что приводит к трагедии.