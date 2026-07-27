Банк "Ак Барс" исполнил требование ФАС по ненадлежащей рекламе

Краткий пересказ от РИА ИИ Банк "Ак Барс" разместил ложную информацию о возможности получения вознаграждения от инвестиционной компании АО ИК "АКБФ".

Банк исполнил предупреждение ФАС, проинформировав клиентов об отсутствии возможности получения вознаграждения и разместив корректную информацию на своем сайте.

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Банк "Ак Барс" исполнил предупреждение федеральной антимонопольной службы (ФАС) после размещения ложной информации о возможности получения вознаграждения от инвестиционной компании, сообщили в ведомстве.

"Банк разместил корректную информацию о предоставляемой финансовой услуге", - говорится в сообщении

Сообщается, что ранее в ФАС поступило обращение с указанием на наличие признаков недобросовестной конкуренции.

"Банк вводил потребителей в заблуждение посредством размещения на своих информационных ресурсах предложения о возможности получения вознаграждения от инвестиционной компании АО ИК "АКБФ"… Однако в действительности такая договоренность с брокером отсутствовала", - поясняется там.

В результате банк проинформировал клиентов, которые заключили договор об обслуживании подписок в банке, об отсутствии возможности получения при этом вознаграждения от инвестиционной компании.

Также банк разместил соответствующую информацию на официальном сайте и направил клиентам персональные уведомления.

Более того, банк разработал и принял внутренние регламентирующие документы, направленные на повышение контроля качества размещаемой информации о своих услугах.