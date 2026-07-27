Фискальный чек с портретом Степана Бандеры в магазине в Щецине

Фискальный чек с портретом Степана Бандеры в магазине в Щецине

© Фото : соцсети Лешека Миллера Фискальный чек с портретом Степана Бандеры в магазине в Щецине

В польском Щецине на чеках в магазине печатают бандеровский лозунг

Краткий пересказ от РИА ИИ На фискальных чеках одного из продуктовых магазинов в польском Щецине напечатан портрет Степана Бандеры и лозунг «Слава Украине».

Экс-премьер Польши Лешек Миллер выразил удивление по поводу этого факта в своей публикации в социальной сети.

ВАРШАВА, 27 июл – РИА Новости. Бандеровский лозунг печатают на фискальных чеках одного из продуктовых магазинов в польском Щецине, сообщил экс-премьер республики Лешек Миллер.

Он опубликовал в соцсети фотографию чека одного из щецинских магазинов, из которого следует, что покупатель приобрел бутылку воды.

В верхней части чека над информацией о продавце и покупке напечатан портрет человека, похожего на Владимира Зеленского, и лозунг "Слава Украине".

"У бандеровцев есть свой магазин в Щецине ?" - задается вопросом Миллер в своей публикации в Facebook*.

Бандера был лидером "Организации украинских националистов"**, одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН** - "Украинской повстанческой армии"**.

Отношения Варшавы и Киева много лет осложняет вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами в основном польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939-1945 годах. Пик расправ в 1943-1945 годах - Волынскую резню - Варшава признала геноцидом, ответственность за который лежит на украинских националистах из ОУН-УПА**.

В 2026 году конфликт вышел на новый уровень. Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА**, а также присвоил наименование "Имени героев УПА"** подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши - ордена Белого Орла.

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