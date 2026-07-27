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В польском Щецине на чеках в магазине печатают бандеровский лозунг - РИА Новости, 27.07.2026
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10:51 27.07.2026 (обновлено: 13:02 27.07.2026)
В польском Щецине на чеках в магазине печатают бандеровский лозунг

Миллер: портрет Бандеры печатают на чеках в продуктовом магазине в Щецине

© Фото : соцсети Лешека МиллераФискальный чек с портретом Степана Бандеры в магазине в Щецине
Фискальный чек с портретом Степана Бандеры в магазине в Щецине - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Фото : соцсети Лешека Миллера
Фискальный чек с портретом Степана Бандеры в магазине в Щецине
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На фискальных чеках одного из продуктовых магазинов в польском Щецине напечатан портрет Степана Бандеры и лозунг «Слава Украине».
  • Экс-премьер Польши Лешек Миллер выразил удивление по поводу этого факта в своей публикации в социальной сети.
ВАРШАВА, 27 июл – РИА Новости. Бандеровский лозунг печатают на фискальных чеках одного из продуктовых магазинов в польском Щецине, сообщил экс-премьер республики Лешек Миллер.
Он опубликовал в соцсети фотографию чека одного из щецинских магазинов, из которого следует, что покупатель приобрел бутылку воды.
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В верхней части чека над информацией о продавце и покупке напечатан портрет человека, похожего на Владимира Зеленского, и лозунг "Слава Украине".
"У бандеровцев есть свой магазин в Щецине?" - задается вопросом Миллер в своей публикации в Facebook*.
Бандера был лидером "Организации украинских националистов"**, одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН** - "Украинской повстанческой армии"**.
Отношения Варшавы и Киева много лет осложняет вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами в основном польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939-1945 годах. Пик расправ в 1943-1945 годах - Волынскую резню - Варшава признала геноцидом, ответственность за который лежит на украинских националистах из ОУН-УПА**.
В 2026 году конфликт вышел на новый уровень. Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА**, а также присвоил наименование "Имени героев УПА"** подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши - ордена Белого Орла.
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** Запрещенная в РФ террористическая организация.
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