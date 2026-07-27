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Журналистка Баязитова вышла из колонии - РИА Новости, 27.07.2026
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13:58 27.07.2026 (обновлено: 13:59 27.07.2026)
Журналистка Баязитова вышла из колонии

Журналистка Баязитова отбыла срок в колонии по делу о вымогательстве

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЖурналистка Александра Баязитова
Журналистка Александра Баязитова - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Журналистка Александра Баязитова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Журналистка Александра Баязитова отбыла назначенный срок лишения свободы по делу о вымогательстве.
  • Басманный суд Москвы в ноябре 2023 года приговорил Баязитову к пяти годам колонии за вымогательство денег на «блок» негативных публикаций в Telegram о судимости топ-менеджера ПСБ Александра Ушакова.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Журналистка Александра Баязитова отбыла назначенный ей срок лишения свободы по делу о вымогательстве, сообщили РИА Новости во Владимирском областном суде.
«
"Двадцать седьмого июля у Александры Баязитовой истек срок отбытия наказания", - сказал собеседник агентства.
Член СПЧ Ева Меркачева в своем Telegram-канале сообщила, что Баязитова вышла на свободу и им уже удалось поговорить.
Басманный суд Москвы в ноябре 2023 года приговорил к пяти и 4,5 годам колонии Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову за вымогательство денег на "блок" негативных публикаций в Telegram о судимости топ-менеджера ПСБ Александра Ушакова. При этом сам он еще в 2019 году обращался с иском в Дорогомиловский суд Москвы к поисковикам Google и "Яндекс", в котором просил прекратить выдачу ссылок с данной информацией, однако суд отказал ему.
Адвокат Елена Федулова не раз заявляла в суде, что установка "блока" - не что иное, как договор на оказание услуги в рамках гражданско-правовых отношений.
Мосгорсуд утвердил приговор, после чего Баязитову этапировали в колонию во Владимирскую область. Там она провела свыше 2,5 лет, в срок отбытия наказания ей зачли более полутора лет в СИЗО.
Администраторы Telegram-канала Адские бабки Ольга Архарова и Александра Баязитова, обвиняемые в вымогательстве, во время заседания в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Фигурантка дела Баязитовой вышла из колонии
2 февраля, 11:11
 
ПроисшествияМоскваВладимирская областьАлександра БаязитоваЕва МеркачеваВладимирский областной суд
 
 
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