Краткий пересказ от РИА ИИ Журналистка Александра Баязитова отбыла назначенный срок лишения свободы по делу о вымогательстве.

Басманный суд Москвы в ноябре 2023 года приговорил Баязитову к пяти годам колонии за вымогательство денег на «блок» негативных публикаций в Telegram о судимости топ-менеджера ПСБ Александра Ушакова.

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Журналистка Александра Баязитова отбыла назначенный ей срок лишения свободы по делу о вымогательстве, сообщили РИА Новости во Владимирском областном суде.

« "Двадцать седьмого июля у Александры Баязитовой истек срок отбытия наказания", - сказал собеседник агентства.

Басманный суд Москвы в ноябре 2023 года приговорил к пяти и 4,5 годам колонии Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову за вымогательство денег на "блок" негативных публикаций в Telegram о судимости топ-менеджера ПСБ Александра Ушакова. При этом сам он еще в 2019 году обращался с иском в Дорогомиловский суд Москвы к поисковикам Google и "Яндекс", в котором просил прекратить выдачу ссылок с данной информацией, однако суд отказал ему.

Адвокат Елена Федулова не раз заявляла в суде, что установка "блока" - не что иное, как договор на оказание услуги в рамках гражданско-правовых отношений.