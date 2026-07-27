В Нижнем Новгороде водителя автобуса уволили за неприличный жест пассажиру

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"Гражданин сообщил, что при попытке оплаты проезда картой терминал не выдал билет. При повторной попытке высветилась информация об ошибке. При этом оплата в других автобусах до этого проходила успешно. Пассажир сообщил водителю о неисправности терминала и покинул транспортное средство. В ответ водитель сделал неприличный жест рукой", - сообщили в ЦРТС региона.