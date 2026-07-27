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В Нижнем Новгороде водителя автобуса уволили за неприличный жест пассажиру - РИА Новости, 27.07.2026
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16:23 27.07.2026
В Нижнем Новгороде водителя автобуса уволили за неприличный жест пассажиру

В Нижнем Новгороде водителя автобуса №97 уволили за неприличный жест пассажиру

© РИА Новости / Яков АндреевВодитель автобуса за рулем
Водитель автобуса за рулем - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Яков Андреев
Водитель автобуса за рулем. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Нижнем Новгороде пассажир пожаловался на неработающий терминал оплаты в автобусе.
  • Водитель показал пассажиру неприличный жест в ответ на его жалобу.
  • Водителя уволили после проверки, проведенной после жалобы пассажира.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июл – РИА Новости. Водителя автобуса, который показал неприличный жест пассажиру, пожаловавшемуся на неработающий терминал оплаты, уволили, сообщает Центр развития транспортных систем (ЦРТС) Нижегородской области.
На прошлой неделе в ЦРТС поступило обращение нижегородца, связанное с качеством обслуживания на автобусном маршруте № 97 "Мостоотряд – Улица Деловая".
«
"Гражданин сообщил, что при попытке оплаты проезда картой терминал не выдал билет. При повторной попытке высветилась информация об ошибке. При этом оплата в других автобусах до этого проходила успешно. Пассажир сообщил водителю о неисправности терминала и покинул транспортное средство. В ответ водитель сделал неприличный жест рукой", - сообщили в ЦРТС региона.
Обращение жителя Нижнего Новгорода направили перевозчику ООО "Столица Авто" с просьбой разобраться в конфликтной ситуации.
"В ответном обращении руководитель ООО "Столица Авто" сообщил, что по результатам проведенной проверки водитель указанного автобуса уволен. От лица организации были принесены извинения за уже бывшего сотрудника", - сообщили в региональном Центре развития транспортных систем.
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