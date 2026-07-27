ВСУ атаковали машину скорой помощи в Запорожской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Запорожской области машина скорой помощи была атакована дроном ВСУ.
- Медики не пострадали.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости. Машина скорой помощи, которая возвращалась с вызова, была атакована дроном ВСУ в Запорожской области, медики не пострадали, сообщили в минздраве региона.
"ВСУ вновь атаковали машину скорой помощи в Запорожской области. Инцидент произошел в селе Водяное — медики возвращались с вызова, когда по автомобилю ударил БПЛА" , - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе в "Макс".
Сотрудники "скорой" не пострадали, отмечается в сообщении.