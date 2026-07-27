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ВСУ атаковали машину скорой помощи в Запорожской области - РИА Новости, 27.07.2026
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14:18 27.07.2026
ВСУ атаковали машину скорой помощи в Запорожской области

Дрон ВСУ атаковал машину скорой помощи в селе Водяное Запорожской области

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Запорожской области машина скорой помощи была атакована дроном ВСУ.
  • Медики не пострадали.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости. Машина скорой помощи, которая возвращалась с вызова, была атакована дроном ВСУ в Запорожской области, медики не пострадали, сообщили в минздраве региона.
"ВСУ вновь атаковали машину скорой помощи в Запорожской области. Инцидент произошел в селе Водяное — медики возвращались с вызова, когда по автомобилю ударил БПЛА" , - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе в "Макс".
Сотрудники "скорой" не пострадали, отмечается в сообщении.
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