В Херсонской области за сутки из-за атак БПЛА погиб человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Херсонской области погиб один мирный житель и трое ранены в результате атак украинских БПЛА за последние сутки.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости. Пожилой человек погиб, еще трое ранены в результате атак украинских БПЛА в Херсонской области за последние сутки, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"За прошедшие сутки киевские террористы убили одного мирного жителя Херсонской области, три человека получили ранения", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
В Каланчаке при сбросе боеприпаса с дрона на жилые дома погиб 76-летний мужчина, повреждены два домовладения, уточнил губернатор.
По его данным, в Брилевке при двух ударах беспилотников пострадали 62-летний мужчина и 73-летняя женщина. Оба госпитализированы в Скадовскую больницу. В Кварце Голопристанского муниципального округа в результате удара БПЛА ранена 84-летняя женщина, она госпитализирована в Скадовскую больницу.
Повреждения инфраструктуры и имущества зафиксированы в Брилевке, Великих Копанях, Железном Порту, Каховке, Каланчаке, Костогрызово, Константиновке, Новой Маячке и Тавричанке, отметил Сальдо.