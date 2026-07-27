В Херсонской области за сутки из-за атак БПЛА погиб человек

Краткий пересказ от РИА ИИ В Херсонской области погиб один мирный житель и трое ранены в результате атак украинских БПЛА за последние сутки.

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости. Пожилой человек погиб, еще трое ранены в результате атак украинских БПЛА в Херсонской области за последние сутки, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

"За прошедшие сутки киевские террористы убили одного мирного жителя Херсонской области , три человека получили ранения", - написал Сальдо в своем канале на платформе " Макс ".

В Каланчаке при сбросе боеприпаса с дрона на жилые дома погиб 76-летний мужчина, повреждены два домовладения, уточнил губернатор.

По его данным, в Брилевке при двух ударах беспилотников пострадали 62-летний мужчина и 73-летняя женщина. Оба госпитализированы в Скадовскую больницу. В Кварце Голопристанского муниципального округа в результате удара БПЛА ранена 84-летняя женщина, она госпитализирована в Скадовскую больницу.