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В Херсонской области за сутки из-за атак БПЛА погиб человек - РИА Новости, 27.07.2026
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12:49 27.07.2026 (обновлено: 13:06 27.07.2026)
В Херсонской области за сутки из-за атак БПЛА погиб человек

В Херсонской области за сутки из-за атак БПЛА погиб человек, трое ранены

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшеры скорой медицинской помощи
Фельдшеры скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Херсонской области погиб один мирный житель и трое ранены в результате атак украинских БПЛА за последние сутки.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости. Пожилой человек погиб, еще трое ранены в результате атак украинских БПЛА в Херсонской области за последние сутки, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"За прошедшие сутки киевские террористы убили одного мирного жителя Херсонской области, три человека получили ранения", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
В Каланчаке при сбросе боеприпаса с дрона на жилые дома погиб 76-летний мужчина, повреждены два домовладения, уточнил губернатор.
По его данным, в Брилевке при двух ударах беспилотников пострадали 62-летний мужчина и 73-летняя женщина. Оба госпитализированы в Скадовскую больницу. В Кварце Голопристанского муниципального округа в результате удара БПЛА ранена 84-летняя женщина, она госпитализирована в Скадовскую больницу.
Повреждения инфраструктуры и имущества зафиксированы в Брилевке, Великих Копанях, Железном Порту, Каховке, Каланчаке, Костогрызово, Константиновке, Новой Маячке и Тавричанке, отметил Сальдо.
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