В Белгородской области из-за атак ВСУ ранены два человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Белгороде и Шебекино два человека ранены в результате атак беспилотников ВСУ.
- В Белгороде поврежден коммерческий объект, в Шебекино — автомобиль «Газель».
БЕЛГОРОД, 27 июл - РИА Новости. Два человека ранены в Белгороде и Шебекино в результате атак беспилотников ВСУ на коммерческий объект и автомобиль, сообщили в оперативном штабе региона.
"Атаки со стороны ВСУ продолжаются. Пострадали два мирных жителя. В Белгороде еще один коммерческий объект атакован беспилотником. Женщину со множественными осколочными ранениями ног и руки скорая помощь доставляет в областную клиническую больницу", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
В сообщении добавили, что в городе Шебекино при атаке FPV-дрона на "Газель" мужчина получил множественные осколочные ранения мягких тканей головы и руки. Его доставят в городскую больницу №2 Белгорода. Транспорт поврежден, уточнили в оперштабе.