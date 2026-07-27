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В Белгородской области из-за атак ВСУ ранены два человека - РИА Новости, 27.07.2026
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11:26 27.07.2026 (обновлено: 11:31 27.07.2026)
В Белгородской области из-за атак ВСУ ранены два человека

В Белгороде и Шебекино из-за атак ВСУ ранены два человека

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкРабота станции скорой медицинской помощи
Работа станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Работа станции скорой медицинской помощи . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Белгороде и Шебекино два человека ранены в результате атак беспилотников ВСУ.
  • В Белгороде поврежден коммерческий объект, в Шебекино — автомобиль «Газель».
БЕЛГОРОД, 27 июл - РИА Новости. Два человека ранены в Белгороде и Шебекино в результате атак беспилотников ВСУ на коммерческий объект и автомобиль, сообщили в оперативном штабе региона.
"Атаки со стороны ВСУ продолжаются. Пострадали два мирных жителя. В Белгороде еще один коммерческий объект атакован беспилотником. Женщину со множественными осколочными ранениями ног и руки скорая помощь доставляет в областную клиническую больницу", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
В сообщении добавили, что в городе Шебекино при атаке FPV-дрона на "Газель" мужчина получил множественные осколочные ранения мягких тканей головы и руки. Его доставят в городскую больницу №2 Белгорода. Транспорт поврежден, уточнили в оперштабе.
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