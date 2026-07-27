В Белгородской области из-за атак ВСУ ранены два человека

БЕЛГОРОД, 27 июл - РИА Новости. Два человека ранены в Белгороде и Шебекино в результате атак беспилотников ВСУ на коммерческий объект и автомобиль, сообщили в оперативном штабе региона.

В сообщении добавили, что в городе Шебекино при атаке FPV-дрона на "Газель" мужчина получил множественные осколочные ранения мягких тканей головы и руки. Его доставят в городскую больницу №2 Белгорода. Транспорт поврежден, уточнили в оперштабе.