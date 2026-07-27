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При воздушной атаке в Ростове-на-Дону повредило многоквартирный дом - РИА Новости, 27.07.2026
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04:44 27.07.2026 (обновлено: 05:26 27.07.2026)
При воздушной атаке в Ростове-на-Дону повредило многоквартирный дом

В Ростове-на-Дону развернут ПВР для жителей поврежденного при атаке ВСУ дома

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Москве.
Автомобиль скорой помощи в Москве. - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ростове-на-Дону многоквартирный дом поврежден после воздушной атаки.
  • Для жителей пострадавшего дома разворачивается пункт временного размещения, организованы спальные места, горячие напитки и питание.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Многоквартирный дом поврежден после воздушной атаки в Ростове-на-Дону, для жителей разворачивается пункт временного размещения, сообщил глава города Александр Скрябин.
"В результате воздушной атаки повреждения получил многоквартирный дом в Пролетарском районе. Для жителей пострадавшего многоквартирного дома разворачивается пункт временного размещения, в котором организованы спальные места, горячие напитки и питание", - написал Скрябин в канале на платформе "Макс".
Глава города отметил, что в качестве временных пунктов обогрева эвакуированных жителей направлены автобусы.
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Ростов-на-ДонуПроисшествияАлександр Скрябин
 
 
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