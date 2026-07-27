Рейтинг@Mail.ru
В Нижегородской области арестовали двух братьев за попытку похищения - РИА Новости, 27.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:48 27.07.2026
В Нижегородской области арестовали двух братьев за попытку похищения

В городе Бор арестовали двух братьев за попытку похищения девушки с остановки

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Два брата попытались похитить девушку на автобусной остановке в городе Бор.
  • Девушка активно сопротивлялась, и благодаря вмешательству прохожих ей удалось спастись.
  • Братья арестованы на два месяца по обвинению в покушении на похищение человека.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июл - РИА Новости. Двое братьев, пытавшихся похитить приглянувшуюся им девушку с остановки общественного транспорта в городе Бор, арестованы на 2 месяца, сообщила пресс-служба Борского городского суда Нижегородской области.
По версии следствия, 22 июля братья, проезжая на автомобиле мимо автобусной остановки "ФОК Красногорка", заметили девушку и решили ее похитить. Они, применяя насилие и угрожая потерпевшей, схватили ее и попытались усадить на заднее сидение своей машины. Девушка активно сопротивлялась, лишь благодаря вмешательству прохожих ей удалось спастись.
В отношении двух братьев было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пунктам "а"," в" части 2 статьи 126 УК РФ (покушение на похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия). На следующий день братья были задержаны, им было предъявлено обвинение.
"Постановлениями Борского городского суда Нижегородской области обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 22 сентября 2026 года включительно", - говорится в сообщении.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
В Москве мошенники похитили ордена времен ВОВ
23 июля, 19:05
 
ПроисшествияНижегородская областьБорРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала