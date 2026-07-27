В Нижегородской области арестовали двух братьев за попытку похищения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Два брата попытались похитить девушку на автобусной остановке в городе Бор.
- Девушка активно сопротивлялась, и благодаря вмешательству прохожих ей удалось спастись.
- Братья арестованы на два месяца по обвинению в покушении на похищение человека.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июл - РИА Новости. Двое братьев, пытавшихся похитить приглянувшуюся им девушку с остановки общественного транспорта в городе Бор, арестованы на 2 месяца, сообщила пресс-служба Борского городского суда Нижегородской области.
По версии следствия, 22 июля братья, проезжая на автомобиле мимо автобусной остановки "ФОК Красногорка", заметили девушку и решили ее похитить. Они, применяя насилие и угрожая потерпевшей, схватили ее и попытались усадить на заднее сидение своей машины. Девушка активно сопротивлялась, лишь благодаря вмешательству прохожих ей удалось спастись.
В отношении двух братьев было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пунктам "а"," в" части 2 статьи 126 УК РФ (покушение на похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия). На следующий день братья были задержаны, им было предъявлено обвинение.
"Постановлениями Борского городского суда Нижегородской области обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 22 сентября 2026 года включительно", - говорится в сообщении.
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