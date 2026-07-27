В Нижегородской области арестовали двух братьев за попытку похищения

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июл - РИА Новости. Двое братьев, пытавшихся похитить приглянувшуюся им девушку с остановки общественного транспорта в городе Бор, арестованы на 2 месяца, сообщила пресс-служба Борского городского суда Нижегородской области.

По версии следствия, 22 июля братья, проезжая на автомобиле мимо автобусной остановки "ФОК Красногорка", заметили девушку и решили ее похитить. Они, применяя насилие и угрожая потерпевшей, схватили ее и попытались усадить на заднее сидение своей машины. Девушка активно сопротивлялась, лишь благодаря вмешательству прохожих ей удалось спастись.