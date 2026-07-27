Главный арбитр финала ЧМ завершил карьеру спустя неделю после турнира

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Главный арбитр финального матча чемпионата мира по футболу 2026 года словенец Славко Винчич завершил карьеру спустя неделю после окончания турнира, сообщается на сайте Футбольного союза Словении.

На чемпионате мира 46-летний Винчич отработал на четырех матчах в качестве главного арбитра. Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала его лучшим арбитром чемпионата мира, а в Италии он получил престижную премию Джулио Кампанати.