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Главный арбитр финала ЧМ завершил карьеру спустя неделю после турнира - РИА Новости Спорт, 27.07.2026
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Футбол
 
10:10 27.07.2026
Главный арбитр финала ЧМ завершил карьеру спустя неделю после турнира

Словенский арбитр Винчич завершил карьеру спустя неделю после окончания ЧМ-2026

© Фото : Сайт UEFAСлавко Винчич
Славко Винчич - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© Фото : Сайт UEFA
Славко Винчич. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный арбитр финального матча чемпионата мира по футболу 2026 года Славко Винчич завершил карьеру спустя неделю после окончания турнира.
  • Сборная Испании стала победителем чемпионата мира, обыграв в финале команду Аргентины со счетом 1:0 после дополнительного времени.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Главный арбитр финального матча чемпионата мира по футболу 2026 года словенец Славко Винчич завершил карьеру спустя неделю после окончания турнира, сообщается на сайте Футбольного союза Словении.
Чемпионат мира впервые проходил с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики - с 11 июня по 19 июля. Победителем турнира стала сборная Испании, обыгравшая в финале команду Аргентины со счетом 1:0 после дополнительного времени.
ЧМ по футболу 2026
19 июля 2026 • начало в 22:00
Закончен (ДВ)
Испания
1 : 0
Аргентина
106‎’‎ • Ферран Торрес
(Нико Уильямс)
Календарь Турнирная таблица История встреч
На чемпионате мира 46-летний Винчич отработал на четырех матчах в качестве главного арбитра. Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала его лучшим арбитром чемпионата мира, а в Италии он получил престижную премию Джулио Кампанати.
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