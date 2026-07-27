Эксперт рассказал, как создали альянс, на который шпионил хабаровчанин

Краткий пересказ от РИА ИИ Основой англосаксонского разведывательного альянса "Пять глаз" стало межгосударственное соглашение о сотрудничестве в области радиоэлектронной разведки, подписанное США и Великобританией 5 марта 1946 года.

Эта дата совпала с днем произнесения Уинстоном Черчиллем Фултонской речи, которая считается отправной точкой "холодной войны".

По мнению эксперта Олега Матвеева, в этом совпадении есть закономерность, так как в Фултонской речи Черчилль продвигал идею создания "братского союза англоязычных стран" на основе военного сотрудничества, включая совместную разведку.

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Основа англосаксонского разведывательного альянса "Пять глаз", на который работал задержанный российскими контрразведчиками житель Хабаровска, была заложена 5 марта 1946 года, в день Фултонской речи экс-премьера Великобритании Уинстона Черчилля, считающейся отправной точкой "холодной войны", и такое совпадение не было случайным, рассказал РИА Новости историк спецслужб, эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ, почетный сотрудник контрразведки Олег Матвеев.

По информации ФСБ , задержан россиянин, житель Хабаровска , по собственной инициативе вышедший на Службу безопасности и разведки Новой Зеландии, входящую в масштабный англосаксонский альянс разведок "Пять глаз" с участием США, Великобритании, Канады и Австралии. Задержанный на корыстной основе передавал данные, которые могли быть использованы против безопасности России. В отношении него расследуется уголовное дело о государственной измене.

"Подписание США и Великобританией первого межгосударственного соглашения о сотрудничестве в области радиоэлектронной разведки (UKUSA Signals Intelligence agreement, UKUS SIGINT, UKUSA), ставшего основой для создания разведывательного альянса пяти англоговорящих стран под названием "Пять глаз" (Five Eyes, FVEY), произошло в один день со знаменитым выступлением экс-премьера Великобритании Уинстона Черчилля в Фултоне 5 марта 1946 года", - сказал Матвеев.

По его словам, в этом совпадении виден определенный элемент случайности. "Но, если вдумчиво проанализировать высказывания Черчилля в тот исторический день, можно обнаружить и определенную логику, и закономерность в том, что эти два знаковых события произошли практически синхронно", - отметил эксперт.

Фултонская речь Черчилля представляла собой, с одной стороны, тщательно продуманную стратегию, направленную на дестабилизацию сложившихся в период Второй мировой войны конструктивных советско-американских отношений, и с другой стороны, имела цель продвинуть в качестве альтернативы этим "особым" отношениям идею создания "братского союза англоязычных стран", основанную, прежде всего, на военном сотрудничестве, пояснил Матвеев.

Он процитировал слова Черчилля из той речи: "Такого рода братский союз означает не только всемерное укрепление дружбы и взаимопонимания между нашими двумя столь схожими политическими и общественными системами народами, но и продолжение тесного сотрудничества между нашими военными советниками с переходом в дальнейшем к совместному выявлению потенциальной военной угрозы, разработке схожих видов вооружений и инструкций по обращению с ними, а также взаимному обмену офицерами и курсантами военных и военно-технических учебных заведений".

Под "совместным выявлением потенциальной военной угрозы" бывший британский премьер, скорее всего, и имел в виду сотрудничество англосаксонских стран в области стратегической разведки, добавил Матвеев.