Эксперт рассказал, как создали альянс, на который шпионил хабаровчанин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Основой англосаксонского разведывательного альянса "Пять глаз" стало межгосударственное соглашение о сотрудничестве в области радиоэлектронной разведки, подписанное США и Великобританией 5 марта 1946 года.
- Эта дата совпала с днем произнесения Уинстоном Черчиллем Фултонской речи, которая считается отправной точкой "холодной войны".
- По мнению эксперта Олега Матвеева, в этом совпадении есть закономерность, так как в Фултонской речи Черчилль продвигал идею создания "братского союза англоязычных стран" на основе военного сотрудничества, включая совместную разведку.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Основа англосаксонского разведывательного альянса "Пять глаз", на который работал задержанный российскими контрразведчиками житель Хабаровска, была заложена 5 марта 1946 года, в день Фултонской речи экс-премьера Великобритании Уинстона Черчилля, считающейся отправной точкой "холодной войны", и такое совпадение не было случайным, рассказал РИА Новости историк спецслужб, эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ, почетный сотрудник контрразведки Олег Матвеев.
По информации ФСБ, задержан россиянин, житель Хабаровска, по собственной инициативе вышедший на Службу безопасности и разведки Новой Зеландии, входящую в масштабный англосаксонский альянс разведок "Пять глаз" с участием США, Великобритании, Канады и Австралии. Задержанный на корыстной основе передавал данные, которые могли быть использованы против безопасности России. В отношении него расследуется уголовное дело о государственной измене.
"Подписание США и Великобританией первого межгосударственного соглашения о сотрудничестве в области радиоэлектронной разведки (UKUSA Signals Intelligence agreement, UKUS SIGINT, UKUSA), ставшего основой для создания разведывательного альянса пяти англоговорящих стран под названием "Пять глаз" (Five Eyes, FVEY), произошло в один день со знаменитым выступлением экс-премьера Великобритании Уинстона Черчилля в Фултоне 5 марта 1946 года", - сказал Матвеев.
По его словам, в этом совпадении виден определенный элемент случайности. "Но, если вдумчиво проанализировать высказывания Черчилля в тот исторический день, можно обнаружить и определенную логику, и закономерность в том, что эти два знаковых события произошли практически синхронно", - отметил эксперт.
Фултонская речь Черчилля представляла собой, с одной стороны, тщательно продуманную стратегию, направленную на дестабилизацию сложившихся в период Второй мировой войны конструктивных советско-американских отношений, и с другой стороны, имела цель продвинуть в качестве альтернативы этим "особым" отношениям идею создания "братского союза англоязычных стран", основанную, прежде всего, на военном сотрудничестве, пояснил Матвеев.
Он процитировал слова Черчилля из той речи: "Такого рода братский союз означает не только всемерное укрепление дружбы и взаимопонимания между нашими двумя столь схожими политическими и общественными системами народами, но и продолжение тесного сотрудничества между нашими военными советниками с переходом в дальнейшем к совместному выявлению потенциальной военной угрозы, разработке схожих видов вооружений и инструкций по обращению с ними, а также взаимному обмену офицерами и курсантами военных и военно-технических учебных заведений".
Под "совместным выявлением потенциальной военной угрозы" бывший британский премьер, скорее всего, и имел в виду сотрудничество англосаксонских стран в области стратегической разведки, добавил Матвеев.
"Поскольку Черчилль ознакомил американского президента Гарри Трумэна с основными положениями своей будущей резонансной речи еще за месяц до выступления, а также заранее получил одобрение этого текста от своего преемника на посту премьер-министра Великобритании Климента Эттли, то подписание межгосударственного соглашения о сотрудничестве в сфере радиоэлектронной разведки в день ее произнесения в Фултоне уже не выглядит случайным совпадением", - резюмировал эксперт.