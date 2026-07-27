Эксперт рассказал об альянсе, на который работал шпион из Хабаровска

Краткий пересказ от РИА ИИ Задержан житель Хабаровска, который передавал данные Службе безопасности и разведки Новой Зеландии, входящей в альянс "Пять глаз".

Альянс основан США и Великобританией в марте 1946 года и включает также Канаду, Австралию и Новую Зеландию.

Каждый член альянса имеет свою зону оперативной ответственности по сбору и анализу информации.

Спецслужбы пяти англоязычных стран сотрудничают в различных сферах разведки, включая военную разведку, кибершпионаж и противодействие международному терроризму.

Альянс "Пять глаз" не готов отказаться от ведения разведки в отношении своих ближайших союзников по НАТО и других стран.

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Англосаксонский разведывательный альянс "Пять глаз" (Five Eyes), в пользу которого работал задержанный российскими контрразведчиками житель Хабаровска, охватывает своими структурами слежения всю планету, не отказываясь от ведения разведки и в отношении своих ближайших союзников, в том числе таких крупных членов НАТО, как Германия и Франция, рассказал РИА Новости историк спецслужб, эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ, почетный сотрудник контрразведки Олег Матвеев.

По информации ФСБ , задержан россиянин, житель Хабаровска , по собственной инициативе вышедший на Службу безопасности и разведки Новой Зеландии, входящую в масштабный англосаксонский альянс разведок "Пять глаз" с участием США, Великобритании, Канады и Австралии. Задержанный на корыстной основе передавал данные, которые могли быть использованы против безопасности России. В отношении него расследуется уголовное дело о государственной измене.

"Англосаксонский разведывательный альянс, основанный Соединенными Штатами Америки и Великобританией в марте 1946 году (UKUSA), расширялся дважды: в 1948 году за счет Канады, а в 1956 году – за счет Австралии и Новой Зеландии. В таком составе, под условным наименованием "Пять глаз", он и существует в их нынешнем виде", - сказал Матвеев.

Каждый член альянса имеет свою зону оперативной ответственности, где ему поручено вести сбор и анализ информации, отметил эксперт.

По словам Матвеева, Австралия отвечает за южные и центральные районы Китая, а также регион Индокитая и Индонезию. Канада работает в Южной и Центральной Америке и на северном побережье России. Новая Зеландия мониторит Западную и Южную части Тихоокеанского региона.

"Великобритания работает по странам Африки, кроме того, она отвечает за всю Европу и европейскую часть России - вот откуда ее повышенная вовлеченность в конфликт на Украине - а за США закреплены страны Латинской Америки, азиатская часть России и север Китая. Таким образом, альянс "Пять глаз" охватывает своими структурами слежения всю планету, формируя глобальную сеть разведывательных операций и обмена информацией", - сказал эксперт.

Однако сегодня сводить деятельность альянса только к ведению радиоэлектронной разведки, для чего он изначально создавался, было бы неправильным, уточнил Матвеев. "Сегодня спецслужбы пяти англоязычных стран сотрудничают и в сфере военной разведки, и во внешней агентурной разведке и контрразведке, в кибершпионаже, в геопространственной разведке, а также в противодействии международному терроризму", - пояснил эксперт.

При этом за все семьдесят лет своего существования в качестве "пятерки" в ряды альянса англосаксы не приняли ни одно новое государство, добавил Матвеев. "Они могут только предоставить статус так называемого "партнера" в рамках конкретной разведывательной программы для решения конкретных задач, но не полноправное членство", - сказал он. Такой консерватизм объясняется достаточно просто, отметил Матвеев. "Дело в том, что, вступив в состав альянса "Пять глаз", страны-участницы дали обязательства не шпионить друг за другом. Следить за отдельными гражданами стран пятерки и обмениваются собранной информацией можно, а вот работать по государственным органам и их должностным лицам – нельзя", - добавил эксперт. Так, например, гражданин Австралии Джулиан Ассанж долгие годы был объектом оперативной заинтересованности спецслужб Великобритании и США, секретные документы которых он размещал на сайте своего проекта WikiLeaks, отметил Матвеев.

Поэтому страны англосаксонского "закрытого клуба", и прежде всего его флагман – США, не готовы отказаться от ведения разведки в отношении своих ближайших союзников по НАТО, таких как Германия или Франция, а также главного союзника американцев в Азии – Японии, пояснил собеседник агентства. "Здесь достаточно вспомнить громкий скандал 2013 года, связанный с прослушиванием в течение нескольких лет спецслужбами США мобильного телефона тогдашнего канцлера Германии Ангелы Меркель", - добавил Матвеев.

А согласно материалам, появившимся еще в 2015 году на сайте WikiLeaks, Агентство национальной безопасности США в период с 2006 года по май 2012 года прослушивало телефонные переговоры и перехватывало электронные сообщения трех французских президентов – Жака Ширака, Николя Саркози и Франсуа Олланда, а также их ближайших помощников, причем сами американцы этот факт не отрицали, напомнил эксперт. "Следовательно, путь Германии и Франции к полноценному членству в альянсе закрыт", - добавил Матвеев.