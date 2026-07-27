В аэропортах Калуги и Нижнего Новгорода ввели временные ограничения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропортах Калуги и Нижнего Новгорода введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Калуги и Нижнего Новгорода, сообщает Росавиация.
"Аэропорты Калуги ("Грабцево"), Нижнего Новгорода ("Чкалов"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.