Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аэропорт «Иваново» («Южный») принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.
- Введены временные ограничения на использование воздушного пространства в районе авиагавани для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Аэропорт "Иваново" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Иваново ("Южный") принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани... Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что возможны корректировки в расписании, статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.