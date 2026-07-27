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Заряжать смартфон адаптером мощнее заводского безопасно, заявил эксперт - РИА Новости, 27.07.2026
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17:06 27.07.2026
Заряжать смартфон адаптером мощнее заводского безопасно, заявил эксперт

Эксперт Зыков: устройство само регулирует поступающую энергию

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Использование зарядного адаптера мощнее рекомендованного производителем не опасно для смартфона, так как устройство само регулирует поступающую энергию, рассказал главный редактор издания Runet.News, IT-эксперт Владимир Зыков.
  • Для фирменной сверхбыстрой зарядки может понадобиться оригинальный блок и кабель.
  • При выборе зарядки лучше отдавать предпочтение оригинальным адаптерам или устройствам известных брендов, избегая слишком дешевых безымянных зарядок.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Использование зарядного адаптера мощнее рекомендованного производителем не опасно для смартфона, так как устройство само регулирует поступающую энергию, рассказал главный редактор издания Runet.News, IT-эксперт Владимир Зыков.
"Более мощный адаптер, например на 45 или 65 Ватт, не опасен: телефон возьмет столько мощности, сколько ему требуется. Но для фирменной сверхбыстрой зарядки может понадобиться оригинальный блок и кабель", - сказал Зыков интернет-изданию NEWS.ru.
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По его словам, при выборе зарядки лучше отдавать предпочтение оригинальным адаптерам или устройствам известных брендов у крупных продавцов. На корпусе должны быть указаны бренд, модель, параметры Input и Output, максимальная мощность и знак EAC, отметил Зыков.
Эксперт уточнил, что слишком дешевых безымянных зарядок без упаковки, гарантии и информации о производителе стоит избегать. Зыков также предупредил, что нельзя пользоваться зарядкой с поврежденным корпусом или кабелем, а также при появлении запаха гари, треска, искрения или сильного нагрева.
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