Заряжать смартфон адаптером мощнее заводского безопасно, заявил эксперт

Краткий пересказ от РИА ИИ Использование зарядного адаптера мощнее рекомендованного производителем не опасно для смартфона, так как устройство само регулирует поступающую энергию, рассказал главный редактор издания Runet.News, IT-эксперт Владимир Зыков.

Для фирменной сверхбыстрой зарядки может понадобиться оригинальный блок и кабель.

При выборе зарядки лучше отдавать предпочтение оригинальным адаптерам или устройствам известных брендов, избегая слишком дешевых безымянных зарядок.

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Использование зарядного адаптера мощнее рекомендованного производителем не опасно для смартфона, так как устройство само регулирует поступающую энергию, рассказал главный редактор издания Runet.News, IT-эксперт Владимир Зыков.

"Более мощный адаптер, например на 45 или 65 Ватт, не опасен: телефон возьмет столько мощности, сколько ему требуется. Но для фирменной сверхбыстрой зарядки может понадобиться оригинальный блок и кабель", - сказал Зыков интернет-изданию NEWS.ru

По его словам, при выборе зарядки лучше отдавать предпочтение оригинальным адаптерам или устройствам известных брендов у крупных продавцов. На корпусе должны быть указаны бренд, модель, параметры Input и Output, максимальная мощность и знак EAC, отметил Зыков.