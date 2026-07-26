В Минприроды назвали крупнейшее месторождение золота в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Крупнейшим месторождением золота в России считается Сухой Лог в Иркутской области.
- На втором месте находится Наталкинское в Магаданской области.
- Олимпиадинское месторождение из Красноярского края замыкает тройку лидеров.
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Крупнейшим месторождением золота в России считается Сухой Лог в Иркутской области, его запасы превышают 2,7 тысячи тонн, рассказали РИА Новости в Минприроды РФ.
"Золоторудное месторождение Сухой Лог в Иркутской области — крупнейшее в России, его запасы составляют более 2,77 тысячи тонн", — подчеркнули в ведомстве.
В тройку лидеров также входят месторождения:
- Наталкинское в Магаданской области (1,385 тысячи тонн);
- Олимпиадинское в Красноярском крае (949,4 тонны)
В министерстве уточнили, что общие запасы трех месторождений составляют более 30% от всех в России.
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