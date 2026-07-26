В Минприроды назвали крупнейшее месторождение золота в России

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Крупнейшим месторождением золота в России считается Сухой Лог в Иркутской области, его запасы превышают 2,7 тысячи тонн, рассказали РИА Новости в Минприроды РФ.

В тройку лидеров также входят месторождения:

В министерстве уточнили, что общие запасы трех месторождений составляют более 30% от всех в России.