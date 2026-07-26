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В Минприроды назвали крупнейшее месторождение золота в России - РИА Новости, 26.07.2026
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05:24 26.07.2026 (обновлено: 05:31 26.07.2026)
В Минприроды назвали крупнейшее месторождение золота в России

Крупнейшим месторождением золота в России является Сухой Лог в Иркутской области

© Фото : ПАО "Полюс"Месторождение Сухой Лог в Бодайбинском районе Иркутской области
Месторождение Сухой Лог в Бодайбинском районе Иркутской области - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© Фото : ПАО "Полюс"
Месторождение Сухой Лог в Бодайбинском районе Иркутской области . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Крупнейшим месторождением золота в России считается Сухой Лог в Иркутской области.
  • На втором месте находится Наталкинское в Магаданской области.
  • Олимпиадинское месторождение из Красноярского края замыкает тройку лидеров.
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Крупнейшим месторождением золота в России считается Сухой Лог в Иркутской области, его запасы превышают 2,7 тысячи тонн, рассказали РИА Новости в Минприроды РФ.
"Золоторудное месторождение Сухой Лог в Иркутской области — крупнейшее в России, его запасы составляют более 2,77 тысячи тонн", — подчеркнули в ведомстве.
В тройку лидеров также входят месторождения:
  • Наталкинское в Магаданской области (1,385 тысячи тонн);
  • Олимпиадинское в Красноярском крае (949,4 тонны)
В министерстве уточнили, что общие запасы трех месторождений составляют более 30% от всех в России.
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ЭкономикаРоссияСухой ЛогИркутская областьМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
 
 
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