Путин подписал закон о доставке платежек за ЖКУ через "Госуслуги"

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит доставку электронных платежных документов за жилищно-коммунальные услуги через личный кабинет на портале госуслуг, соответствующий документ размещен на Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит доставку электронных платежных документов за жилищно-коммунальные услуги через личный кабинет на портале госуслуг, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Норма входит в закон о поддержке " Почты России ".

Согласно закону, платежный документ будет доставляться в личный кабинет лица, обязанного вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги, при соблюдении нескольких условий. Гражданин должен выразить согласие на получение электронной квитанции на портале "Госуслуги" и не относиться к категориям, которым правительство сохранит бумажную доставку. Электронная квитанция будет считаться полученной на следующий день после размещения в личном кабинете при подтверждении доставки в автоматическом режиме.

Размещать платежные документы в системе для доставки будут управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, ресурсоснабжающие организации и другие лица, которым вносится плата. Для этого им нужно будет заключить возмездный договор с оператором системы. Размер платы утвердит кабмин.