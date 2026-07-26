Краткий пересказ от РИА ИИ
- Отставка Михаила Федорова с поста главы Минобороны Украины стала началом открытого противостояния между Владимиром Зеленским и Европой.
- Федоров рассматривался как альтернатива Зеленскому и тесно общался с разведывательными службами Великобритании и других стран.
- Европа была заинтересована в политике затягивания конфликта с Россией и видела в армии Федорова инструмент для этого.
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Отставка Михаила Федорова с поста главы Минобороны Украины стала началом открытого противостояния между Владимиром Зеленским и Европой, пишет турецкое издание dikGazete.
«
"Лидер киевского режима принял отставку Федорова с поста министра обороны Украины. Это вызвало серьезную встряску как в украинской армии, так и в европейских странах. <…> Поддержав Сырского и приняв отставку Федорова, он развязал большую войну с Европой", — говорится в публикации.
Как уточняется, Федоров рассматривался как альтернатива Зеленскому. Тесно общаясь с разведывательными службами Великобритании и других стран, он совершал террористические акты на территории России.
«
"Мы знаем, что глава Минобороны контактировал с западными странами гораздо больше, нежели сам лидер киевского режима. Европе нужна была не столько политика Зеленского, сколько армия Федорова. Дело в том, что европейцы в отличие от остального мира хотели затягивания конфликта с Россией. Более того, они не скрывали, что будут работать над этим "до последнего украинца", — резюмировали в статье.
Ранее глава киевского режима решил в очередной раз сменить правительство. На прошлой неделе Верховная рада отправила в отставку премьера Юлию Свириденко, а вместе с ней и весь кабмин, включая министра обороны Михаила Федорова. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, Зеленский обвинил главу Минобороны в провале реформы военкоматов. После этого в Киеве и других городах начались митинги в поддержку Федорова и против Сырского.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>