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"Мы знаем, что глава Минобороны контактировал с западными странами гораздо больше, нежели сам лидер киевского режима. Европе нужна была не столько политика Зеленского, сколько армия Федорова. Дело в том, что европейцы в отличие от остального мира хотели затягивания конфликта с Россией. Более того, они не скрывали, что будут работать над этим "до последнего украинца", — резюмировали в статье.