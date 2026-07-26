"Война проиграна". Новое решение ЕС в отношении России поразило Запад

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"Война на Украине проиграна, Европа ничего не может сделать, чтобы изменить ход конфликта, рано или поздно лидерам ЕС придется одуматься и принять реальность. Нам не следовало доводить дело до такого состояния, нам следовало вести переговоры с Москвой с первого месяца войны, но теперь — очередной пакет санкций? Европейская экономика будет опустошена такой политикой", — подчеркнул политик.