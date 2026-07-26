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"Война проиграна". Новое решение ЕС в отношении России поразило Запад - РИА Новости, 26.07.2026
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16:45 26.07.2026 (обновлено: 17:27 26.07.2026)
"Война проиграна". Новое решение ЕС в отношении России поразило Запад

Политик Мема: ЕС не намерен восстанавливать диалог с Москвой

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армандо Мема, финский политик из партии "Альянс свободы", осудил новый пакет санкций Евросоюза против России.
  • По его мнению, Евросоюз стремится к эскалации, продолжая вводить экономические санкции и предоставляя Украине военную помощь.
  • Мема считает, что 21-й пакет санкций против России окажет разрушительное воздействие на граждан Украины и может привести к более масштабной эскалации конфликта между ЕС и Россией.
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Финский политик и член партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X решительно осудил новый пакет Евросоюза против России.
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"ЕС в очередной раз ввел санкции против России. Очевидно, что ЕК не намерена восстанавливать диалог с Москвой, — наоборот, она стремится к эскалации, продолжая вводить экономические санкции и предоставляя Украине военную помощь в размере 90 миллиардов евро. Мы больше не можем скрывать, что такая политика противоречит интересам Европы", — написал он.

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По его мнению, конфликт на Украине был инструментом Соединенных Штатов, чтобы сделать Европу зависимой от энергоресурсов и перенаправить экономические связи с Москвы на Вашингтон.
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"Война на Украине проиграна, Европа ничего не может сделать, чтобы изменить ход конфликта, рано или поздно лидерам ЕС придется одуматься и принять реальность. Нам не следовало доводить дело до такого состояния, нам следовало вести переговоры с Москвой с первого месяца войны, но теперь — очередной пакет санкций? Европейская экономика будет опустошена такой политикой", — подчеркнул политик.
Он также отметил, что Украину ждет мрачное будущее, ведь 21-й пакет санкций против России окажет разрушительное воздействие и на ее граждан.
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"Украинцы продолжат отправляться на передовую, не имея ни малейшего представления о том, когда закончится этот конфликт. В то же время риск более масштабной эскалации конфликта ЕС с Россией продолжает расти", — резюмировал Мема.
Запад усилил экономическое давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С начала спецоперации ЕС ввел 21 пакет рестрикций. С каждым разом Брюсселю становится все сложнее принимать новые ограничения.
В Москве неоднократно заявляли, что санкционное давление не достигло поставленных Западом целей. Владимир Путин называл политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией западных стран, отмечая, что санкции нанесли серьезный удар по мировой экономике.
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