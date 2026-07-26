На Западе массово продают карьерные привороты из-за стагнации рынка труда

Услуги некоторых "ведьм" пользуются огромной популярностью. Например, гадание на карьеру по картам Таро у одного такого продавца заказали уже более 16 тысяч раз, а другой провел "манифестацию" на получение клиентами работы уже почти 14 тысяч раз. Достаточно много таких специалистов предлагают "открыть ключ к карьерному успеху" — число отзывов колеблется около двух тысяч.