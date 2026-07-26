На Западе массово продают карьерные привороты из-за стагнации рынка труда

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Из-за стагнации рынка труда в США и странах Европы магазины массово предлагают "карьерные заклинания", которые якобы должны помочь человеку найти работу.
- Безработица в Штатах держится выше четырех процентов на протяжении двух лет, а в ЕС рынок труда стагнирует уже три года подряд.
- Стоимость "карьерных приворотов" может достигать 1,07 тысячи евро.
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Магазины в США и странах Европы из-за стагнации рынка труда массово предлагают "карьерные заклинания", которые якобы должны помочь человеку найти работу, успешно пройти собеседование или получить повышение, выяснило РИА Новости.
Безработица в Соединенных Штатах уже два года находится выше четырех процентов, при этом до этого несколько лет она держалась стабильно ниже этого уровня. Одновременно в Евросоюзе рынок труда стагнирует уже три года подряд: безработица остается в пределах шести процентов, хотя до этого она стабильно снижалась почти десять лет.
Из-за этого различные продавцы на специализированных маркетплейсах предлагают различные "карьерные привороты" — на одном из таких сайтов их более тысячи.
Услуги некоторых "ведьм" пользуются огромной популярностью. Например, гадание на карьеру по картам Таро у одного такого продавца заказали уже более 16 тысяч раз, а другой провел "манифестацию" на получение клиентами работы уже почти 14 тысяч раз. Достаточно много таких специалистов предлагают "открыть ключ к карьерному успеху" — число отзывов колеблется около двух тысяч.
Стоимость услуг значительно варьируется. Кто-то обещает защиту рабочего места от негативных эффектов за 4,5 доллара, кто-то — провести ритуалы для помощи в собеседовании за 16 долларов или привороты на "работу мечты" за 60 долларов.
Самую дорогую услугу предлагают в Европе — это индивидуальный энергетический ритуал для повышения карьерного успеха за 1,07 тысячи евро (около 1,2 тысячи долларов).