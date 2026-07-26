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Путин передал МВД право утверждать перечень профессий для мигрантов - РИА Новости, 26.07.2026
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16:56 26.07.2026 (обновлено: 16:59 26.07.2026)
Путин передал МВД право утверждать перечень профессий для мигрантов

Путин подписал закон о праве МВД утверждать перечень профессий для мигрантов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин подписал закон, передающий МВД полномочия Минтруда по утверждению перечней профессий квалифицированных иностранных специалистов.
  • МВД получит полномочия по утверждению перечней профессий, дающих право на упрощенное получение вида на жительство и трудоустройство вне квот.
  • МВД по согласованию с Минтрудом получит право разрешать иностранным гражданам работать в разных регионах России с учетом экономических связей между субъектами.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, передающий МВД РФ полномочия Минтруда России по утверждению перечней профессий квалифицированных иностранных специалистов, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно документу, МВД РФ передаются полномочия Минтруда РФ по утверждению перечней профессий квалифицированных иностранных специалистов, имеющих право на получение вида на жительство в России в упрощенном порядке, а также трудоустраивающихся по профессии вне квот, установленных Минтрудом РФ по заявкам регионов.
Кроме того, МВД РФ по согласованию с Минтрудом РФ получит право разрешать иностранным гражданам и лицам без гражданства, временно пребывающим в РФ, работать не только в регионе, где было выдано разрешение на работу или временное проживание, но и в других субъектах России. При этом будут учитываться экономические связи между регионами.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
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