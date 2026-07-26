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Путин подписал пакет законов о мигрантах - РИА Новости, 26.07.2026
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14:40 26.07.2026 (обновлено: 15:57 26.07.2026)
Путин подписал пакет законов о мигрантах

Путин подписал пакет законов, ужесточающий правила пребывания мигрантов в РФ

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин подписал пакет законов, ужесточающий правила пребывания мигрантов в России.
  • Иностранцы обязаны будут содержать себя и членов семьи на уровне не ниже регионального прожиточного минимума.
  • Налоговые органы и Социальный фонд будут контролировать их доходы.
  • Дети мигрантов теперь должны выехать из страны после 18-летия или оформить патент на работу.
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Владимир Путин подписал пакет законов, ужесточающий правила пребывания мигрантов в России.
Иностранцы будут обязаны содержать себя и членов семьи на уровне не ниже прожиточного минимума с региональным коэффициентом. Он не может превышать среднемесячную зарплату. Если мигрант трудится одновременно в нескольких субъектах, расчет ведется по наибольшему показателю.
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Закон также вводит механизм контроля за доходами мигрантов. Налоговые органы будут направлять в МВД информацию о заработке за три, шесть, девять и 12 месяцев. Соцфонд будет передавать сведения о работе, и, если доходы иностранца окажутся ниже установленного уровня, его трудовой договор будет считаться прекращенным, а срок пребывания в России сокращен.
Кроме того, срок временного пребывания детей мигрантов, в том числе усыновленных или находящихся под опекой, продлевают на время действия патента их родителя, но не позднее достижения ребенком 18-летнего возраста.
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Для продления пребывания взрослые будут обязаны делать авансовый платеж по НДФЛ с учетом каждого ребенка. Если патент не продлен либо аннулирован, иностранец вместе с детьми должен покинуть Россию в течение 15 дней.
Мигрант по достижении 18 лет должен в течение 30 дней уехать из страны, за исключением двух случаев: если у него есть законные основания для проживания или он в этот же срок подаст заявление на патент и сделает авансовый платеж по НДФЛ. При этом подавать документ об образовании в этом случае не нужно.
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