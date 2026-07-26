Путин подписал пакет законов о мигрантах

Краткий пересказ от РИА ИИ Путин подписал пакет законов, ужесточающий правила пребывания мигрантов в России.

Иностранцы обязаны будут содержать себя и членов семьи на уровне не ниже регионального прожиточного минимума.

Налоговые органы и Социальный фонд будут контролировать их доходы.

Дети мигрантов теперь должны выехать из страны после 18-летия или оформить патент на работу.

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Владимир Путин подписал пакет законов, ужесточающий правила пребывания мигрантов в России.

Иностранцы будут обязаны содержать себя и членов семьи на уровне не ниже прожиточного минимума с региональным коэффициентом. Он не может превышать среднемесячную зарплату. Если мигрант трудится одновременно в нескольких субъектах, расчет ведется по наибольшему показателю.

Закон также вводит механизм контроля за доходами мигрантов. Налоговые органы будут направлять в МВД информацию о заработке за три, шесть, девять и 12 месяцев. Соцфонд будет передавать сведения о работе, и, если доходы иностранца окажутся ниже установленного уровня, его трудовой договор будет считаться прекращенным, а срок пребывания в России сокращен.

Кроме того, срок временного пребывания детей мигрантов, в том числе усыновленных или находящихся под опекой, продлевают на время действия патента их родителя, но не позднее достижения ребенком 18-летнего возраста.

Для продления пребывания взрослые будут обязаны делать авансовый платеж по НДФЛ с учетом каждого ребенка. Если патент не продлен либо аннулирован, иностранец вместе с детьми должен покинуть Россию в течение 15 дней.