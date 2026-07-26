Краткий пересказ от РИА ИИ
- В подконтрольном ВСУ городе Запорожье прогремел взрыв.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Взрыв прогремел в воскресенье в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, передает агентство Укринформ.
"В Запорожье прогремел взрыв", - говорится в Telegram-канале агентства.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. Россия контролирует 80% территории Запорожской области, сообщал в июне президент РФ Владимир Путин. Областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска.
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