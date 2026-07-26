ВСУ атаковали десять населенных пунктов Белгородской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские военные атаковали 10 населенных пунктов в пяти округах Белгородской области.
- Предварительно, пострадавших нет.
- В нескольких селах и поселках повреждены частные дома, хозпостройки, навесы, автомобили, газовая труба, гараж и один из корпусов предприятия.
БЕЛГОРОД, 26 июл - РИА Новости. Украинские военные в воскресенье атаковали 10 населенных пунктов в пяти округах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил оперативный штаб региона.
"Пять муниципалитетов подверглись атакам ВСУ. Предварительно, пострадавших нет. В Белгородском округе в районе поселка Комсомольский беспилотник атаковал грузовой автомобиль - у транспортного средства повреждена кабина", - говорится в Telegram-канале оперштаба.
Уточняется, что в Шебекинском округе разрушения зафиксированы в селе Вознесеновка, городе Шебекино и селе Новая Таволжанка, в Грайворонском округе — в селе Дорогощь и селе Смородино, в Краснояружском округе — в поселке Красная Яруга и селе Отрадовка, в Ракитянском округе — в селе Солдатское и поселке Ракитное. Повреждены частные дома, хозпостройки, навесы, автомобили, газовая труба, гараж и один из корпусов предприятия.
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