Краткий пересказ от РИА ИИ
- Солдаты ВСУ пожаловались на отсутствие ротации от шести до десяти месяцев.
- Также военнослужащие 1-го батальона 108-й обр ТерО сообщили о серьезных проблемах со снабжением.
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Солдаты ВСУ записали видеообращение, в котором пожаловались на отсутствие ротации от шести до десяти месяцев, а также плохое снабжение, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Военнослужащие 1-го батальона 108-й обр ТерО, находящиеся на запорожском направлении, опубликовали обращение, в котором заявили, что находятся на позициях без ротации от 6 до 10 месяцев и испытывают серьезные проблемы со снабжением", — сказал собеседник агентства.
Проблемы со снабжением украинских подразделений на передовой, включая острый дефицит продовольствия, воды, боеприпасов и медикаментов, неоднократно подтверждались как показаниями пленных, так и данными радиоперехватов.
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