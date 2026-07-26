Краткий пересказ от РИА ИИ Солдаты ВСУ пожаловались на отсутствие ротации от шести до десяти месяцев.

Также военнослужащие 1-го батальона 108-й обр ТерО сообщили о серьезных проблемах со снабжением.

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Солдаты ВСУ записали видеообращение, в котором пожаловались на отсутствие ротации от шести до десяти месяцев, а также плохое снабжение, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Военнослужащие 1-го батальона 108-й обр ТерО, находящиеся на запорожском направлении, опубликовали обращение, в котором заявили, что находятся на позициях без ротации от 6 до 10 месяцев и испытывают серьезные проблемы со снабжением", — сказал собеседник агентства.