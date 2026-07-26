Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные силы Украины строят оборонительные сооружения южнее города Мена Черниговской области, расположенного в 90 километрах от государственной границы.
- Командование ВСУ продолжает наращивать численный состав боевых групп 143-й отдельной механизированной бригады в Черниговской области.
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Вооруженные силы Украины строят оборонительные сооружения южнее города Мена Черниговской области, расположенного в 90 километрах от государственной границы, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Командование ВСУ строит оборонительные сооружения южнее города Мены (Черниговской области), в 90 километрах от государственной границы", — сказал собеседник агентства.
Ранее представители силовых структур сообщили РИА Новости, что командование ВСУ продолжает наращивать численный состав боевых групп 143-й отдельной механизированной бригады в Черниговской области.
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22 июня 2022, 17:18