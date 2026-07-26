Офицера ВСУ, передавшего данные российским спецслужбам, повысили

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Командира 3-го батальона 47-й бригады ВСУ Андрея Савлука, который ранее передал российским спецслужбам сведения о своем подразделении, назначили заместителем командира бригады и присвоили ему внеочередное воинское звание, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

По данным собеседника агентства, в прошлом году Савлук переписывался с силовиками, представившимися родственниками пропавших без вести военных из его подразделения. Командир передал им сведения, представлявшие интерес для российских спецслужб. Савлук прервал контакты, когда обнаружилась утечка данных.