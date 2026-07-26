Краткий пересказ от РИА ИИ
- Командира 3-го батальона 47-й бригады ВСУ Андрея Савлука назначили заместителем командира бригады и присвоили ему внеочередное воинское звание.
- В прошлом году Савлук передавал российским спецслужбам сведения о своем подразделении.
- Подразделение Савлука было уничтожено на границе с Курской областью.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Командира 3-го батальона 47-й бригады ВСУ Андрея Савлука, который ранее передал российским спецслужбам сведения о своем подразделении, назначили заместителем командира бригады и присвоили ему внеочередное воинское звание, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
По данным собеседника агентства, в прошлом году Савлук переписывался с силовиками, представившимися родственниками пропавших без вести военных из его подразделения. Командир передал им сведения, представлявшие интерес для российских спецслужб. Савлук прервал контакты, когда обнаружилась утечка данных.
"В 47-й ОМБр (отдельной механизированной бригады) началась проверка командира 3-го батальона Андрея Савлука, подразделение которого фактически в полном составе было уничтожено на границе с Курской областью. Его не только не отстранили, но и повысили, назначив заместителем командира бригады и присвоив внеочередное воинское звание "подполковник"", - сказал собеседник агентства.
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