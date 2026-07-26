В ВСУ начался аудит, сообщил Драпатый

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый сообщил о начале аудита в украинских вооруженных силах.
- Верховная рада 16 июля утвердила 16 новых министров, при этом кресла глав МИД и минобороны остались вакантными.
- Драпатый заявил, что во время аудита будет оцениваться реальное положение дел в каждой воинской части и что при выявлении нарушений каждый будет нести ответственность.
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый сообщил, что в украинских вооруженных силах начался аудит.
Верховная рада 16 июля утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. До этого Владимир Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова. На фоне отставки Федорова в Киеве и других городах начались митинги в его поддержку, а также акции против занимавшего тогда пост главкома ВСУ Александра Сырского. Зеленский в среду подписал указ о назначении главкомом командующего объединенными силами ВСУ Драпатого.
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"Аудит в вооруженных силах Украины начат", - написал Драпатый в социальной сети Х.
По его словам, во время аудита будет оцениваться реальное положение дел в каждой воинской части.
"Никаких "неприкасаемых" не будет. Если будут выявлены нарушения, служебная халатность или злоупотребления — каждый будет нести ответственность", - добавил главком ВСУ.