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В Херсонской области из-за атак ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 26.07.2026
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13:31 26.07.2026
В Херсонской области из-за атак ВСУ погиб мирный житель

Сальдо: в Херсонской области из-за атак БПЛА погиб человек, еще 5 ранены

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Херсонской области один житель погиб и пятеро ранены в результате атак ВСУ за сутки.
  • По словам губернатора Сальдо, удар БПЛА по грузовому автомобилю на трассе привел к гибели мужчины 1964 года рождения.
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости. Один житель Херсонской области погиб и пятеро ранены в результате атак ВСУ за сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
«
"За прошедшие сутки в результате атак киевских террористов погиб один мирный житель, пятеро получили ранения", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, удар БПЛА по грузовому автомобилю на трассе привел к гибели мужчины 1964 года рождения.
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