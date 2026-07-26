В Херсонской области из-за атак ВСУ погиб мирный житель

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Херсонской области один житель погиб и пятеро ранены в результате атак ВСУ за сутки.
- По словам губернатора Сальдо, удар БПЛА по грузовому автомобилю на трассе привел к гибели мужчины 1964 года рождения.
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости. Один житель Херсонской области погиб и пятеро ранены в результате атак ВСУ за сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
По его словам, удар БПЛА по грузовому автомобилю на трассе привел к гибели мужчины 1964 года рождения.