В Херсонской области из-за атак ВСУ погиб мирный житель

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости. Один житель Херсонской области погиб и пятеро ранены в результате атак ВСУ за сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, удар БПЛА по грузовому автомобилю на трассе привел к гибели мужчины 1964 года рождения.