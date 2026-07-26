В Белгородской области за сутки сбили 143 БПЛА

БЕЛГОРОД, 26 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки около 90 раз атаковали дронами 12 муниципалитетов Белгородской области, кроме того, сбиты и подавлены 143 БПЛА, один мирный житель погиб, 12 ранены, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.