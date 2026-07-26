В Белгородской области за сутки сбили 143 БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские военные за прошедшие сутки около 90 раз атаковали дронами 12 муниципалитетов Белгородской области.
- Сбиты и подавлены 143 беспилотника.
- Один мирный житель погиб, 12 ранены.
БЕЛГОРОД, 26 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки около 90 раз атаковали дронами 12 муниципалитетов Белгородской области, кроме того, сбиты и подавлены 143 БПЛА, один мирный житель погиб, 12 ранены, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
«
"За минувшие сутки ВСУ 89 раз атаковали территорию Белгородской области… Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 143 вражеских беспилотника", - написал Шуваев в канале на платформе "Макс".
Он добавил, что противник произвел шесть обстрелов с применением реактивных систем залпового огня, а также два раза производил сбросы взрывных устройств с БПЛА. По его словам, удары были нанесены по Белгороду и 11 округам.
"При целенаправленном ударе киевских террористов в Грайворонском округе погиб мирный житель... Получили ранения 12 человек в Белгороде, Белгородском, Краснояружском и Шебекинском округах. Пять пострадавших продолжают лечение в больницах", - уточнил врио губернатора.