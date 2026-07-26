Киев из-за потерь перебросил насильно мобилизованных в Харьковскую область

Он уточнил, что это формирование укомплектовано украинцами, насильно мобилизованными в этом году.

В этом регионе действуют группировки войск "Запад" и "Север". Первая из них также уничтожает военнослужащих ВСУ в ДНР, а последняя — в Сумской области. За минувшие сутки противник потерял в зоне их ответственности около 480 человек.