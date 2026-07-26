Краткий пересказ от РИА ИИ
- Киев перебрасывает подразделения 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Харьковскую область из-за больших потерь.
- Формирование укомплектовано украинцами, насильно мобилизованными в этом году.
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Киев из-за больших потерь начал отправлять в Харьковскую область насильно мобилизованных, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур.
"На фоне колоссальных потерь украинское командование перебрасывает в Харьковскую область из тыловых районов подразделения 24-й ОМБр", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что это формирование укомплектовано украинцами, насильно мобилизованными в этом году.
Как подчеркивал Владимир Путин, российская армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Харьковской областью.
В этом регионе действуют группировки войск "Запад" и "Север". Первая из них также уничтожает военнослужащих ВСУ в ДНР, а последняя — в Сумской области. За минувшие сутки противник потерял в зоне их ответственности около 480 человек.
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