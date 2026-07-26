Рейтинг@Mail.ru
Киев из-за потерь перебросил насильно мобилизованных в Харьковскую область - РИА Новости, 26.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:37 26.07.2026 (обновлено: 11:48 26.07.2026)
Киев из-за потерь перебросил насильно мобилизованных в Харьковскую область

ВСУ перебросят подразделения 24-й ОМБр в Харьковскую область

© REUTERS / Anatolii StepanovУкраинские военные готовятся эвакуировать раненого
Украинские военные готовятся эвакуировать раненого - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© REUTERS / Anatolii Stepanov
Украинские военные готовятся эвакуировать раненого. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Киев перебрасывает подразделения 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Харьковскую область из-за больших потерь.
  • Формирование укомплектовано украинцами, насильно мобилизованными в этом году.
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Киев из-за больших потерь начал отправлять в Харьковскую область насильно мобилизованных, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур.
"На фоне колоссальных потерь украинское командование перебрасывает в Харьковскую область из тыловых районов подразделения 24-й ОМБр", — сказал собеседник агентства.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
В Сумской области от небоевых потерь в июле умерли более 30 солдат ВСУ
Вчера, 06:35
Он уточнил, что это формирование укомплектовано украинцами, насильно мобилизованными в этом году.
Как подчеркивал Владимир Путин, российская армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Харьковской областью.
В этом регионе действуют группировки войск "Запад" и "Север". Первая из них также уничтожает военнослужащих ВСУ в ДНР, а последняя — в Сумской области. За минувшие сутки противник потерял в зоне их ответственности около 480 человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьВооруженные силы УкраиныСВОДонецкая Народная РеспубликаВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала