В Сумской области от небоевых потерь в июле умерли более 30 солдат ВСУ

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Свыше 30 мобилизованных солдат ВСУ предпенсионного возраста скончались в июле от небоевых потерь на полигоне в лесном массиве около села Казанское в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.