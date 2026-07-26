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В Сумской области от небоевых потерь в июле умерли более 30 солдат ВСУ - РИА Новости, 26.07.2026
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06:35 26.07.2026 (обновлено: 09:42 26.07.2026)
В Сумской области от небоевых потерь в июле умерли более 30 солдат ВСУ

В Сумской области от небоевых потерь умерли более 30 мобилизованных солдат ВСУ

© Фото : Joint Forces Operation / Vitali SoloniyУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© Фото : Joint Forces Operation / Vitali Soloniy
Украинский военный. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Свыше 30 мобилизованных солдат предпенсионного возраста из ВСУ скончались в июле от небоевых потерь на полигоне около села Казацкое в Сумской области.
  • Неофициальной причиной смерти стали издевательства над мобилизованными инструкторами из числа мотивированных националистов.
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Свыше 30 мобилизованных солдат ВСУ предпенсионного возраста скончались в июле от небоевых потерь на полигоне в лесном массиве около села Казанское в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"На полигоне ВСУ в лесном массиве около села Казацкое в июле скончались свыше 30 насильно мобилизованных украинцев предпенсионного возраста", — сказал собеседник агентства.
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Он отметил, что неофициальной причиной смерти стали издевательства над мобилизованными инструкторами из числа мотивированных националистов.
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