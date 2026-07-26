Краткий пересказ от РИА ИИ
- Свыше 30 мобилизованных солдат предпенсионного возраста из ВСУ скончались в июле от небоевых потерь на полигоне около села Казацкое в Сумской области.
- Неофициальной причиной смерти стали издевательства над мобилизованными инструкторами из числа мотивированных националистов.
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Свыше 30 мобилизованных солдат ВСУ предпенсионного возраста скончались в июле от небоевых потерь на полигоне в лесном массиве около села Казанское в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"На полигоне ВСУ в лесном массиве около села Казацкое в июле скончались свыше 30 насильно мобилизованных украинцев предпенсионного возраста", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что неофициальной причиной смерти стали издевательства над мобилизованными инструкторами из числа мотивированных националистов.
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