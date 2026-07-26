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ВС России выбивают военный потенциал Украины, заявил Песков - РИА Новости, 26.07.2026
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15:40 26.07.2026
ВС России выбивают военный потенциал Украины, заявил Песков

Песков: ВС РФ по мере необходимости выбивают военный потенциал Украины

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Вооруженные силы России знают, что делают.
  • По его словам, российские военные снижают способность киевского режима совершать теракты, "выбивая" военный потенциал Украины.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Вооруженные силы РФ знают, что делают, и по мере необходимости выбивают военный потенциал Украины, тем самым снижая способность киевского режима совершать теракты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Они (российские военные - ред.) знают, что они делают, и по мере необходимости они выбивают военный потенциал Украины, околовоенный потенциал Украины, тем самым снижая, в целом, способность киевского режима совершать такие террористические действия", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о террористических актах со стороны Украины.
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