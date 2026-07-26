Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Вооруженные силы России знают, что делают.
- По его словам, российские военные снижают способность киевского режима совершать теракты, "выбивая" военный потенциал Украины.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Вооруженные силы РФ знают, что делают, и по мере необходимости выбивают военный потенциал Украины, тем самым снижая способность киевского режима совершать теракты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Они (российские военные - ред.) знают, что они делают, и по мере необходимости они выбивают военный потенциал Украины, околовоенный потенциал Украины, тем самым снижая, в целом, способность киевского режима совершать такие террористические действия", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о террористических актах со стороны Украины.