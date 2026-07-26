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Силы ПВО за сутки сбили 465 БПЛА и два снаряда HIMARS ВСУ - РИА Новости, 26.07.2026
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12:18 26.07.2026 (обновлено: 12:55 26.07.2026)
Силы ПВО за сутки сбили 465 БПЛА и два снаряда HIMARS ВСУ

МО: силы ПВО за сутки уничтожили 465 беспилотников и 2 снаряда HIMARS ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы ПВО за сутки уничтожили 465 беспилотников и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS ВСУ.
  • С начала проведения специальной военной операции уничтожены 189 940 беспилотных летательных аппаратов и другая военная техника, включая 673 самолета и 284 вертолета.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Силы ПВО за сутки уничтожили 465 беспилотников и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS ВСУ, сообщило Минобороны России.
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"Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 465 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны России, с начала проведения специальной военной операции уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 189 940 беспилотных летательных аппаратов, 667 зенитных ракетных комплексов, 30 315 танков и других боевых бронированных машин, 1766 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 918 орудий полевой артиллерии и минометов, 67 496 единиц специальной военной автомобильной техники.
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