Силы ПВО за сутки сбили 465 БПЛА и два снаряда HIMARS ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО за сутки уничтожили 465 беспилотников и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS ВСУ.
- С начала проведения специальной военной операции уничтожены 189 940 беспилотных летательных аппаратов и другая военная техника, включая 673 самолета и 284 вертолета.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Силы ПВО за сутки уничтожили 465 беспилотников и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS ВСУ, сообщило Минобороны России.
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"Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 465 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
По данным Минобороны России, с начала проведения специальной военной операции уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 189 940 беспилотных летательных аппаратов, 667 зенитных ракетных комплексов, 30 315 танков и других боевых бронированных машин, 1766 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 918 орудий полевой артиллерии и минометов, 67 496 единиц специальной военной автомобильной техники.
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