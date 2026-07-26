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"Масштабное вторжение". В Швеции внезапно высказались о войне с Россией - РИА Новости, 26.07.2026
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21:06 26.07.2026
"Масштабное вторжение". В Швеции внезапно высказались о войне с Россией

SwebbTV: в ЕС хотят, чтобы украинцы продолжали гибнуть на СВО

CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På SaltsjönФлаг Швеции
Флаг Швеции - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På Saltsjön
Флаг Швеции . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Финансовый аналитик Петер Абелин заявил, что конфликта на Украине можно было избежать при наличии диалога между Россией и ЕС.
  • По мнению Абелина, регулярные переговоры с Россией не ведутся с середины 1990-х годов.
  • Абелин выразил сомнение в правдивости утверждений о «полномасштабном вторжении России» и задал вопрос о том, чьи интересы отстаивают шведские политики, говоря о продолжении противостояния на Украине.
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Конфликта на Украине можно было избежать при наличии диалога между Россией и ЕС, заявил финансовый аналитик Петер Абелин в эфире SwebbTV.
«
"Меня поражает, что регулярных переговоров с Россией у нас не ведется с середины 1990-х годов. В таком случае никакого конфликта у нас не было бы вовсе. У меня складывается впечатление, что нынешний конфликт создан искусственно и на самом деле представляет собой прокси-войну. И многие на Западе заинтересованы в ее продолжении", — сказал он.
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Всякий раз, когда СМИ или политики рассуждают о "полномасштабном вторжении России", доверие к ним падает, ведь это утверждение не соответствует действительности, добавил Абелин.
«
"Сейчас шведские политики, как действующие, так и бывшие, хотят, чтобы молодые украинцы продолжали гибнуть в бессмысленном противостоянии, которого можно было избежать в принципе. Чьи интересы они отстаивают?" — задался вопросом эксперт.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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