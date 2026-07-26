"Масштабное вторжение". В Швеции внезапно высказались о войне с Россией

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"Меня поражает, что регулярных переговоров с Россией у нас не ведется с середины 1990-х годов. В таком случае никакого конфликта у нас не было бы вовсе. У меня складывается впечатление, что нынешний конфликт создан искусственно и на самом деле представляет собой прокси-войну. И многие на Западе заинтересованы в ее продолжении", — сказал он.