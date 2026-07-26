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В Челябинской области ВАЗ столкнулся со скорой помощью - РИА Новости, 26.07.2026
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13:13 26.07.2026 (обновлено: 14:49 26.07.2026)
В Челябинской области ВАЗ столкнулся со скорой помощью

В Челябинской области 5 человек пострадали в ДТП со скорой помощью

© Управление Госавтоинспекции Челябинской областиНа месте ДТП со скорой помощью в Челябинской области
На месте ДТП со скорой помощью в Челябинской области - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© Управление Госавтоинспекции Челябинской области
На месте ДТП со скорой помощью в Челябинской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Миасском городском округе произошло ДТП с участием автомобиля ВАЗ и машины скорой медицинской помощи.
  • Предварительно установлено, что 18-летний водитель ВАЗ-21099 выехал на встречную полосу движения, в результате чего произошло столкновение.
  • В ДТП пострадали пять человек, всех пострадавших доставили в медучреждение.
ЧЕЛЯБИНСК, 26 июл - РИА Новости. Водитель автомобиля ВАЗ, не имея прав и, предварительно, будучи в нетрезвом состоянии, выехал на встречную полосу движения в Миасском городском округе (Челябинская область) и столкнулся с автомобилем скорой медицинской помощи, пострадали пять человек, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону.
По данным полиции, ДТП произошло в субботу поздним вечером: на 1-м километре автодороги МиассЛенинск столкнулись ехавшие во встречных направлениях автомобили ВАЗ-21099 и транспорт скорой медпомощи, который следовал на вызов.
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"Предварительно установлено, что 18-летний водитель "девяносто девятой" (ВАЗ-21099 - ред.) превысил разрешенную на данном участке скорость, не справился с управлением и на изгибе дороги вправо допустил выезд на встречную полосу движения. В результате столкновения пострадал управлявший легковой машиной молодой человек и его пассажир–ровесник. Травмы также получили водитель второго автомобиля, 1987 года рождения, и находившиеся в салоне два фельдшера, 1973 и 1983 годов рождения", - говорится в сообщении.
Всех пострадавших доставили в медучреждение для оказания помощи, отмечает ГУМВД.
По предварительным данным, водитель ВАЗ находился в нетрезвом состоянии, водительское удостоверение у него отсутствовало, также транспортное средство не было зарегистрировано в установленном законом порядке, поясняет пресс-служба.
Сотрудники полиции продолжают разбираться в обстоятельствах ДТП, добавляет полиция.
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