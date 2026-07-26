В Челябинской области ВАЗ столкнулся со скорой помощью

На месте ДТП со скорой помощью в Челябинской области

На месте ДТП со скорой помощью в Челябинской области

© Управление Госавтоинспекции Челябинской области На месте ДТП со скорой помощью в Челябинской области

Краткий пересказ от РИА ИИ В Миасском городском округе произошло ДТП с участием автомобиля ВАЗ и машины скорой медицинской помощи.

Предварительно установлено, что 18-летний водитель ВАЗ-21099 выехал на встречную полосу движения, в результате чего произошло столкновение.

В ДТП пострадали пять человек, всех пострадавших доставили в медучреждение.

ЧЕЛЯБИНСК, 26 июл - РИА Новости. Водитель автомобиля ВАЗ, не имея прав и, предварительно, будучи в нетрезвом состоянии, выехал на встречную полосу движения в Миасском городском округе (Челябинская область) и столкнулся с автомобилем скорой медицинской помощи, пострадали пять человек, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону.

По данным полиции, ДТП произошло в субботу поздним вечером: на 1-м километре автодороги Миасс Ленинск столкнулись ехавшие во встречных направлениях автомобили ВАЗ-21099 и транспорт скорой медпомощи, который следовал на вызов.

"Предварительно установлено, что 18-летний водитель "девяносто девятой" (ВАЗ-21099 - ред.) превысил разрешенную на данном участке скорость, не справился с управлением и на изгибе дороги вправо допустил выезд на встречную полосу движения. В результате столкновения пострадал управлявший легковой машиной молодой человек и его пассажир–ровесник. Травмы также получили водитель второго автомобиля, 1987 года рождения, и находившиеся в салоне два фельдшера, 1973 и 1983 годов рождения", - говорится в сообщении.

Всех пострадавших доставили в медучреждение для оказания помощи, отмечает ГУМВД.

По предварительным данным, водитель ВАЗ находился в нетрезвом состоянии, водительское удостоверение у него отсутствовало, также транспортное средство не было зарегистрировано в установленном законом порядке, поясняет пресс-служба.