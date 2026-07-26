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Празднование Дня Военно-морского флота в России - РИА Новости, 26.07.2026
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19:16 26.07.2026 (обновлено: 19:36 26.07.2026)

Празднование Дня Военно-морского флота в России

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© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

День Военно-морского флота в России — один из самых значимых и торжественных праздников. Его традиционно отмечают в последнее воскресенье июля.

Почетный караул у Главного Адмиралтейства в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота

День Военно-морского флота в России — один из самых значимых и торжественных праздников. Его традиционно отмечают в последнее воскресенье июля.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Это торжество символизирует мощь и величие российского флота, его историю и традиции, а также мужество и героизм моряков.

Празднование Дня Военно-морского флота в Москве

Это торжество символизирует мощь и величие российского флота, его историю и традиции, а также мужество и героизм моряков.

© РИА Новости / Илья Питалев
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2 из 10
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

С момента основания Петром I в 1696 году ВМФ России прошел долгий путь развития и модернизации, превратившись в одну из самых мощных военно-морских сил в мире.

Празднование Дня Военно-морского флота в Москве

С момента основания Петром I в 1696 году ВМФ России прошел долгий путь развития и модернизации, превратившись в одну из самых мощных военно-морских сил в мире.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

История праздника уходит корнями в советскую эпоху. День ВМФ был учрежден в 1939 году по указу Наркома обороны СССР Климента Ворошилова, однако традиции чествования моряков существовали задолго до этого.

Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин прибыл к Главному Адмиралтейству в Санкт-Петербурге, где проведет встречу с командованием в День Военно-морского флота

История праздника уходит корнями в советскую эпоху. День ВМФ был учрежден в 1939 году по указу Наркома обороны СССР Климента Ворошилова, однако традиции чествования моряков существовали задолго до этого.

© РИА Новости / POOL
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© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Празднование Дня ВМФ включает в себя разнообразные торжества.

Празднование Дня Военно-морского флота РФ во Владивостоке

Празднование Дня ВМФ включает в себя разнообразные торжества.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В этот день проводятся военно-морские парады, показательные выступления и демонстрации боевых возможностей флота, а также культурные и развлекательные программы для граждан.

Празднование Дня ВМФ в регионах России

В этот день проводятся военно-морские парады, показательные выступления и демонстрации боевых возможностей флота, а также культурные и развлекательные программы для граждан.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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6 из 10
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

В музеях можно увидеть экспозиции, посвященные истории флота и выдающимся морским сражениям.

Активисты Волонтерской роты во время праздничных мероприятий в Музее Победы на Поклонной Горе в Москве, приуроченных ко Дню Военно-морского флота

В музеях можно увидеть экспозиции, посвященные истории флота и выдающимся морским сражениям.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

На площадях проходят народные гулянья, где все желающие могут принять участие в конкурсах и викторинах на морскую тематику.

Празднование Дня Военно-морского флота в Москве

На площадях проходят народные гулянья, где все желающие могут принять участие в конкурсах и викторинах на морскую тематику.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Одним из самых ожидаемых моментов праздника является салют.

Празднование Дня ВМФ в регионах России

Одним из самых ожидаемых моментов праздника является салют.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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9 из 10
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Поздравления в День ВМФ России звучат повсюду: от официальных речей руководства страны до теплых слов родных и близких, а также, конечно, на встречах моряков — армейских сослуживцев.

Празднование Дня Военно-морского флота в Москве

Поздравления в День ВМФ России звучат повсюду: от официальных речей руководства страны до теплых слов родных и близких, а также, конечно, на встречах моряков — армейских сослуживцев.

© РИА Новости / Илья Питалев
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10 из 10
 
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