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Приоритеты развития ВМФ надо определять с учетом опыта СВО, заявил Патрушев - РИА Новости, 26.07.2026
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16:12 26.07.2026
Приоритеты развития ВМФ надо определять с учетом опыта СВО, заявил Патрушев

Патрушев: приоритеты развития ВМФ нужно определять с учетом опыта СВО

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Николай Патрушев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Помощник президента Николай Патрушев заявил, что приоритеты развития российского военно-морского флота нужно определять с учетом опыта специальной военной операции.
  • Он подчеркнул, что разбираться в том, что нужно ВМФ — большие корабли или безэкипажные катера, должны профессионалы.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Приоритеты развития российского военно-морского флота надо определять с учетом опыта проведения специальной военной операции, заявил журналистам помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
По словам Патрушева, есть дилемма, что нужно ВМФ России - большие корабли или безэкипажные катера.
«
"Есть такая дилемма, и разобраться, что нужно Военно-Морскому Флоту, должны профессионалы - само руководство Военно-Морского Флота, Генштаб и штаб Военно-Морского Флота", сказал Патрушев. Дилетантов много, и они будут высказывать разные точки зрения, пояснил он.
"Должны (определять приоритеты - ред.) профессионалы с учетом того, что происходит сейчас на специальной военной операции", - подчеркнул Патрушев. По его словам, он сам выступает за комплексное развитие ВМФ России.
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