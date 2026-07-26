Приоритеты развития ВМФ надо определять с учетом опыта СВО, заявил Патрушев

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"Есть такая дилемма, и разобраться, что нужно Военно-Морскому Флоту, должны профессионалы - само руководство Военно-Морского Флота, Генштаб и штаб Военно-Морского Флота", сказал Патрушев. Дилетантов много, и они будут высказывать разные точки зрения, пояснил он.