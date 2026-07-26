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Более 20 кораблей пополнят состав ВМФ России к концу года - РИА Новости, 26.07.2026
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Новое оружие России
 
16:12 26.07.2026
Более 20 кораблей пополнят состав ВМФ России к концу года

Моисеев: ВМФ к концу года примет более 20 кораблей, в том числе АПЛ "Пермь"

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© РИА Новости / Павел Львов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • К концу 2026 года состав Военно-морского флота РФ пополнят более двадцати кораблей, среди которых атомная подводная лодка "Пермь".
  • После модернизации в состав военно-морского флота будет принят ракетный крейсер "Нахимов".
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Более двадцати кораблей, в том числе атомная подводная лодка "Пермь", пополнят состав Военно-морского флота РФ к концу 2026 года, сообщил главнокомандующий, адмирал флота Александр Моисеев.
День Военно-морского флота России в этом году отмечается 26 июля.
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"Мы на текущий момент приняли… двадцать кораблей, судов, катеров. И для нас это важно. К концу года мы также примем еще более двадцати, среди них будет атомная подводная лодка "Пермь". Это будет значимое событие в истории государства и военно-морского флота", - сказал Моисеев журналистам.
Кроме того, он сообщил, что после модернизации в состав военно-морского флота будет принят ракетный крейсер "Нахимов".
"Мы выполняем плановые задачи года и убежден, что это является очень важным", - подчеркнул главком ВМФ.
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