Более 20 кораблей пополнят состав ВМФ России к концу года

Краткий пересказ от РИА ИИ К концу 2026 года состав Военно-морского флота РФ пополнят более двадцати кораблей, среди которых атомная подводная лодка "Пермь".

После модернизации в состав военно-морского флота будет принят ракетный крейсер "Нахимов".

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Более двадцати кораблей, в том числе атомная подводная лодка "Пермь", пополнят состав Военно-морского флота РФ к концу 2026 года, сообщил главнокомандующий, адмирал флота Александр Моисеев.

День Военно-морского флота России в этом году отмечается 26 июля.

"Мы на текущий момент приняли… двадцать кораблей, судов, катеров. И для нас это важно. К концу года мы также примем еще более двадцати, среди них будет атомная подводная лодка "Пермь". Это будет значимое событие в истории государства и военно-морского флота", - сказал Моисеев журналистам.

Кроме того, он сообщил, что после модернизации в состав военно-морского флота будет принят ракетный крейсер "Нахимов".