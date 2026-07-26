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Носитель "Посейдона" уже есть в составе ВМФ, заявил главком - РИА Новости, 26.07.2026
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11:31 26.07.2026
Носитель "Посейдона" уже есть в составе ВМФ, заявил главком

Адмирал Моисеев: носитель "Посейдона" уже есть в составе ВМФ России

© Минобороны РФОкеанская многоцелевая система "Посейдон"
Океанская многоцелевая система Посейдон - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© Минобороны РФ
Океанская многоцелевая система "Посейдон". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В составе Военно-морского флота уже есть носитель беспилотного подводного аппарата "Посейдон", заявил главнокомандующий ВМФ адмирал флота Александр Моисеев.
  • В ноябре 2025 года была спущена на воду АПЛ "Хабаровск" — первый полноценный носитель ядерного подводного комплекса "Посейдон".
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Носитель беспилотного подводного аппарата "Посейдон" уже есть в составе Военно-морского флота РФ, заявил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал флота Александр Моисеев.
В ноябре 2025 года была спущена на воду АПЛ "Хабаровск" – первый полноценный носитель ядерного подводного комплекса "Посейдон".
«
"Является ли таким аппаратом аппарат "Посейдон"? Является. У нас уже есть такой носитель - все мы прекрасно знаем, что эта программа связана с развитием такого стратегического оружия - чем и является этот аппарат. И, конечно же, в составе военно-морского флота такой носитель есть. Об этом публично говорил руководитель нашей страны", - сказал Моисеев в эфире телеканала "Звезда".
О разработке подводных ядерных беспилотников "Посейдон" Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники могут оснащаться как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.
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