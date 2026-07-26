Носитель "Посейдона" уже есть в составе ВМФ, заявил главком

В ноябре 2025 года была спущена на воду АПЛ "Хабаровск" – первый полноценный носитель ядерного подводного комплекса "Посейдон".

О разработке подводных ядерных беспилотников "Посейдон" Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники могут оснащаться как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.