Для ВМФ России построят новейший надводный фрегат

МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Для ВМФ России будет построен новейший надводный корабль океанской зоны класса фрегат водоизмещением 9 тысяч тонн, сообщил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал флота Александр Моисеев.

В настоящее время самые большие и современные фрегаты ВМФ РФ проекта 22350 имеют водоизмещение около 5 тысяч тонн.