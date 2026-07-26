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Для ВМФ России построят новейший надводный фрегат - РИА Новости, 26.07.2026
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11:27 26.07.2026
Для ВМФ России построят новейший надводный фрегат

Моисеев: для ВМФ построят новейший надводный фрегат водоизмещением 9 тыс тонн

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкКорабли ВМФ РФ
Корабли ВМФ РФ - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Для ВМФ России будет построен новейший надводный корабль океанской зоны класса фрегат водоизмещением 9 тысяч тонн.
  • В настоящее время самые большие и современные фрегаты ВМФ проекта 22350 имеют водоизмещение около 5 тысяч тонн, новый корабль будет более серьезного водоизмещения — около 9,5 тысяч тонн.
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Для ВМФ России будет построен новейший надводный корабль океанской зоны класса фрегат водоизмещением 9 тысяч тонн, сообщил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал флота Александр Моисеев.
В настоящее время самые большие и современные фрегаты ВМФ РФ проекта 22350 имеют водоизмещение около 5 тысяч тонн.
«
"Мы будем строить корабли более серьезного водоизмещения - девять с половиной тысяч тонн. В него заложены возможности длительного нахождения в море, это будет корабль океанской зоны. Такие корабли России нужны", - сказал Моисеев в эфире телеканала Звезда".
Он подчеркнул, что строительство таких кораблей заложено в кораблестроительные программы РФ.
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