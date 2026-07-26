Белоусов поздравил моряков с днем ВМФ

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Военно-морского флота.

В приказе отмечено, что военные моряки более трех веков несут вахту у морских рубежей России и проявляют самоотверженность и героизм.

Белоусов выразил уверенность в том, что личный состав продолжит с честью выполнять воинский долг и способствовать укреплению обороноспособности страны.

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с днем Военно-морского флота.

"Двадцать шестого июля в Вооруженных силах Российской Федерации отмечается День Военно-морского флота. Более трех веков военные моряки несут бессменную вахту у морских рубежей нашей Родины, демонстрируют исключительное мужество и отвагу, верность присяге и Андреевскому флагу", - говорится в приказе министра обороны России

Белоусов отметил, что во время войн и вооруженных конфликтов они неизменно проявляли самоотверженность и героизм, надежно обеспечивали национальные интересы государства в удаленных районах Мирового океана, успешно боролись с международным терроризмом и пиратством.

"Сегодня военнослужащие Военно-морского флота достойно продолжают славные традиции предшественников. Благодаря высокому профессионализму, сплоченности и взаимовыручке они действуют четко и грамотно в ходе специальной военной операции, эффективно решают все поставленные задачи", - сказано в приказе.

Белоусов также выразил уверенность, что личный состав продолжит с честью выполнять свой воинский долг, будет способствовать укреплению обороноспособности страны. "Особую признательность выражаю ветеранам, чьи подвиги и заслуги являются примером для молодых солдат и офицеров", - добавил глава МО РФ.