Рейтинг@Mail.ru
Белоусов поздравил моряков с днем ВМФ - РИА Новости, 26.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:51 26.07.2026
Белоусов поздравил моряков с днем ВМФ

Министр обороны Андрей Белоусов поздравил военных моряков и ветеранов с днем ВМФ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМоряки на праздновании Дня Военно-Морского Флота на Северном речном вокзале
Моряки на праздновании Дня Военно-Морского Флота на Северном речном вокзале - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Моряки на праздновании Дня Военно-Морского Флота на Северном речном вокзале. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Военно-морского флота.
  • В приказе отмечено, что военные моряки более трех веков несут вахту у морских рубежей России и проявляют самоотверженность и героизм.
  • Белоусов выразил уверенность в том, что личный состав продолжит с честью выполнять воинский долг и способствовать укреплению обороноспособности страны.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с днем Военно-морского флота.
"Двадцать шестого июля в Вооруженных силах Российской Федерации отмечается День Военно-морского флота. Более трех веков военные моряки несут бессменную вахту у морских рубежей нашей Родины, демонстрируют исключительное мужество и отвагу, верность присяге и Андреевскому флагу", - говорится в приказе министра обороны России.
Открытки с Днем ВМФ России - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
Открытки с Днем ВМФ России — красивые картинки и поздравления морякам
Вчера, 20:00
Белоусов отметил, что во время войн и вооруженных конфликтов они неизменно проявляли самоотверженность и героизм, надежно обеспечивали национальные интересы государства в удаленных районах Мирового океана, успешно боролись с международным терроризмом и пиратством.
"Сегодня военнослужащие Военно-морского флота достойно продолжают славные традиции предшественников. Благодаря высокому профессионализму, сплоченности и взаимовыручке они действуют четко и грамотно в ходе специальной военной операции, эффективно решают все поставленные задачи", - сказано в приказе.
Белоусов также выразил уверенность, что личный состав продолжит с честью выполнять свой воинский долг, будет способствовать укреплению обороноспособности страны. "Особую признательность выражаю ветеранам, чьи подвиги и заслуги являются примером для молодых солдат и офицеров", - добавил глава МО РФ.
"Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с Днем Военно-морского флота! Желаю всем крепкого здоровья, успехов и дальнейших свершений на благо Родины!" - заключил министр обороны России в своем сообщении.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
Путин поздравил моряков с Днем ВМФ
00:04
 
БезопасностьРоссияАндрей БелоусовВМФ РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала