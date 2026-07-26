Путин заявил об особом отношении к морякам в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил, что к морякам в России относятся с уважением и гордостью.
- Путин подчеркнул, что в характере российских моряков объединились верность долгу, сплоченность, отвага и преданность Отечеству.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. К морякам в России относятся по-особому, с уважением и гордостью, и это заслуженно, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства поздравил россиян с Днем Военно-морского флота, который ежегодно отмечается в России в последнее воскресенье июля.
"К военным морякам у нас относятся по-особому, уважают и гордятся ими, и совершенно заслуженно. Их служба – это не только решение боевых задач, но и умение справляться с силами самой природы", - отметил Путин.
Он подчеркнул, что в характере моряков России объединились верность долгу, братская сплоченность, отвага и беззаветная преданность Отечеству. По его словам, качества формировались вместе с развитием флота России, его историческими победами, с личным вкладом великих флотоводцев в укрепление морского дела.