Путин заявил об особом отношении к морякам в России

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. К морякам в России относятся по-особому, с уважением и гордостью, и это заслуженно, заявил президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что в характере моряков России объединились верность долгу, братская сплоченность, отвага и беззаветная преданность Отечеству. По его словам, качества формировались вместе с развитием флота России, его историческими победами, с личным вкладом великих флотоводцев в укрепление морского дела.