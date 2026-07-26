Российские дипломаты почтили память адмирала Ушакова на острове Корфу

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"По случаю Дня Военно-Морского Флота почетный консул России на о. Корфу и Ионических островах Н. Канулас возложил венок к установленному на о. Корфу памятнику прославленному русскому флотоводцу, адмиралу Ф. Ф. Ушакову", - говорится в сообщении посольства в их Telegram-канале.