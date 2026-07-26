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Российские дипломаты почтили память адмирала Ушакова на острове Корфу - РИА Новости, 26.07.2026
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11:13 26.07.2026
Российские дипломаты почтили память адмирала Ушакова на острове Корфу

Российские дипломаты в День ВМФ почтили память адмирала Ушакова на Корфу

© Фото : ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ/TelegramРоссийские дипломаты в день День Военно-Морского флота почтили память адмирала Федора Ушакова на острове Корфу
Российские дипломаты в день День Военно-Морского флота почтили память адмирала Федора Ушакова на острове Корфу - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© Фото : ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ/Telegram
Российские дипломаты в день День Военно-Морского флота почтили память адмирала Федора Ушакова на острове Корфу
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские дипломаты почтили память адмирала Федора Ушакова на острове Корфу в День Военно-Морского флота.
  • Почетный консул России на острове Корфу и Ионических островах возложил венок к памятнику адмиралу Ф. Ф. Ушакову.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Российские дипломаты в день День Военно-Морского флота почтили память адмирала Федора Ушакова на острове Корфу, сообщило посольство РФ в Греции.
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"По случаю Дня Военно-Морского Флота почетный консул России на о. Корфу и Ионических островах Н. Канулас возложил венок к установленному на о. Корфу памятнику прославленному русскому флотоводцу, адмиралу Ф. Ф. Ушакову", - говорится в сообщении посольства в их Telegram-канале.

Эскадра Федора Ушакова в 1799 году выбила с Корфу войска Наполеона и освободила другие Ионические острова. В 1800-1807 году в качестве российского протектората на островах была создана Республика Семи островов - первое со времен падения Константинополя в 1453 году независимое греческое государственное образование. Памятник адмиралу был открыт в 2002 году. На камне - портрет флотоводца и благодарность от греческого народа.
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В миреКорфуРоссияИонические островаФедор УшаковВМФ РФ
 
 
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