Рейтинг@Mail.ru
В санатории на Урале семь детей заболели энтеровирусной инфекцией - РИА Новости, 26.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:56 26.07.2026 (обновлено: 19:00 26.07.2026)
В санатории на Урале семь детей заболели энтеровирусной инфекцией

В санатории на Урале выявили семь случаев заболевания детей энтеровирусом

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкШеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование после регистрации семи случаев заболевания энтеровирусной инфекцией среди детей в санатории «Обуховский» (филиал «Нижние Серги»).
  • Специалисты провели отбор проб для лабораторных исследований, вывезли детей и вожатых из корпуса, где были зарегистрированы случаи заболевания, установили медицинское наблюдение за контактными детьми и взрослыми, новых случаев заболевания не выявлено.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл – РИА Новости. Роспотребнадзор проводит расследование в связи с заболеванием семи детей энтеровирусной инфекцией в санатории в Свердловской области, сообщила пресс-служба регионального управления ведомства в воскресенье.
«
"Специалисты Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией в период с 23 по 24 июля среди отдыхающих в санатории "Обуховский" (филиал "Нижние Серги") семи случаев заболевания энтеровирусной инфекцией. Все заболевшие – дети", – говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты провели отбор проб для лабораторных исследований, а для предотвращения распространения инфекции детей и вожатых из корпуса, где были зарегистрированы случаи заболевания, вывезли.
За контактными детьми и взрослыми установлено медицинское наблюдение, новых случаев заболевания не выявлено, добавили в управлении.
Как позднее пояснили журналистам в региональном управлении СК РФ, по сообщению об ухудшении самочувствия детей в санатории возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. В ведомстве подчеркнули, что, в частности, следователи допрашивают свидетелей, выясняют точное число пострадавших.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
В детском лагере в Архангельской области произошла вспышка энтеровируса
21 июля, 20:10
 
Свердловская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала