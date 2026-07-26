В санатории на Урале семь детей заболели энтеровирусной инфекцией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование после регистрации семи случаев заболевания энтеровирусной инфекцией среди детей в санатории «Обуховский» (филиал «Нижние Серги»).
- Специалисты провели отбор проб для лабораторных исследований, вывезли детей и вожатых из корпуса, где были зарегистрированы случаи заболевания, установили медицинское наблюдение за контактными детьми и взрослыми, новых случаев заболевания не выявлено.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл – РИА Новости. Роспотребнадзор проводит расследование в связи с заболеванием семи детей энтеровирусной инфекцией в санатории в Свердловской области, сообщила пресс-служба регионального управления ведомства в воскресенье.
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"Специалисты Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией в период с 23 по 24 июля среди отдыхающих в санатории "Обуховский" (филиал "Нижние Серги") семи случаев заболевания энтеровирусной инфекцией. Все заболевшие – дети", – говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты провели отбор проб для лабораторных исследований, а для предотвращения распространения инфекции детей и вожатых из корпуса, где были зарегистрированы случаи заболевания, вывезли.
За контактными детьми и взрослыми установлено медицинское наблюдение, новых случаев заболевания не выявлено, добавили в управлении.
Как позднее пояснили журналистам в региональном управлении СК РФ, по сообщению об ухудшении самочувствия детей в санатории возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. В ведомстве подчеркнули, что, в частности, следователи допрашивают свидетелей, выясняют точное число пострадавших.