В санатории на Урале семь детей заболели энтеровирусной инфекцией

Краткий пересказ от РИА ИИ Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование после регистрации семи случаев заболевания энтеровирусной инфекцией среди детей в санатории «Обуховский» (филиал «Нижние Серги»).

Специалисты провели отбор проб для лабораторных исследований, вывезли детей и вожатых из корпуса, где были зарегистрированы случаи заболевания, установили медицинское наблюдение за контактными детьми и взрослыми, новых случаев заболевания не выявлено.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл – РИА Новости. Роспотребнадзор проводит расследование в связи с заболеванием семи детей энтеровирусной инфекцией в санатории в Свердловской области, сообщила пресс-служба регионального управления ведомства в воскресенье.

« "Специалисты Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией в период с 23 по 24 июля среди отдыхающих в санатории "Обуховский" (филиал "Нижние Серги") семи случаев заболевания энтеровирусной инфекцией. Все заболевшие – дети", – говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты провели отбор проб для лабораторных исследований, а для предотвращения распространения инфекции детей и вожатых из корпуса, где были зарегистрированы случаи заболевания, вывезли.

За контактными детьми и взрослыми установлено медицинское наблюдение, новых случаев заболевания не выявлено, добавили в управлении.