"Не способны остановить". На Украине забили тревогу после российских ударов

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"Пока Зеленский громко жалуется миру на нехватку зенитных ракет и хвастается, что Украина скоро сможет их производить (возможно, когда население уже сократится до менее чем 20 миллионов), абсолютно никто не говорит об управляемых бомбах, для которых до сих пор нет системы перехвата, способной их остановить или уничтожить. Полагаю, это станет темой для обсуждения на восьмом или девятом году войны — когда население Украины сократится до 15 миллионов", — написала она в соцсети Х.