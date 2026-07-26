Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель раскритиковала его поведение на фоне российских ударов по военным объектам на Украине.
- Российская армия в ночь на воскресенье нанесла удары по военным объектам в Черноморске и Киеве, поражены резервуары с горюче-смазочными материалами и предприятия ВПК.
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель раскритиковала его поведение на фоне российских ударов по военным объектам на Украине.
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"Пока Зеленский громко жалуется миру на нехватку зенитных ракет и хвастается, что Украина скоро сможет их производить (возможно, когда население уже сократится до менее чем 20 миллионов), абсолютно никто не говорит об управляемых бомбах, для которых до сих пор нет системы перехвата, способной их остановить или уничтожить. Полагаю, это станет темой для обсуждения на восьмом или девятом году войны — когда население Украины сократится до 15 миллионов", — написала она в соцсети Х.
По ее мнению, вся политика, которую Зеленский продвигает через СМИ, демонстрирует полное отсутствие стратегического видения.
Российская армия в ночь на воскресенье нанесла удары по военным объектам в Черноморске и Киеве. Поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ, а также предприятия ВПК, производящие беспилотников.
В ответ на террористические атаки ВСУ на гражданские объекты ВС России регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины, используемой для обеспечения работы ВПК: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит прицельные удары по жилым домам и социальным учреждениям.