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В США раскрыли, что в реальности стало с Украиной из-за ударов по Одессе - РИА Новости, 26.07.2026
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07:07 26.07.2026 (обновлено: 16:12 26.07.2026)
В США раскрыли, что в реальности стало с Украиной из-за ударов по Одессе

Профессор Миршаймер: Украина превращается в нефункционирующее государство

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© Фото : ГСЧС Украины
Украинский пожарный. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Россия побеждает в конфликте с Украиной.
  • По его словам, Украина рискует прекратить существование как функциональное государство.
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Россия побеждает в конфликте, а Украина рискует прекратить существование как функционирующее государство, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.
США нет ракет для Patriot, чтобы передать их украинцам, поэтому они этих ракет не получат. И реальной замены им тоже нет. <…> Так что Украина крайне уязвима. А у русских огромные запасы бомб, ракет и дронов, и они действительно наносят по Украине массированные удары. Думаю, сейчас самое важное — это кампания в Одессе. Русские, по сути, уже заблокировали ее как порт. <…> Все это вместе с проблемами Украины на поле боя, на мой взгляд, гарантирует, что русские победят", — отметил он.
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При этом Миршаймер выразил уверенность, что киевский режим ожидают катастрофические потрясения.
"Украина выйдет из конфликта как нефункционирующее государство-обрубок", — подчеркнул профессор.
По данным Минобороны, российские войска за прошедшие сутки нанесли поражение логистическим центрам, цехам производства и местам хранения беспилотников большой дальности ВСУ. Также под удары попали объекты портовой инфраструктуры в Одессе и Измаиле, а в порту Николаев атакован сухогруз, снабжавший войска противника.
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