При этом Миршаймер выразил уверенность, что киевский режим ожидают катастрофические потрясения.

По данным Минобороны, российские войска за прошедшие сутки нанесли поражение логистическим центрам, цехам производства и местам хранения беспилотников большой дальности ВСУ. Также под удары попали объекты портовой инфраструктуры в Одессе и Измаиле, а в порту Николаев атакован сухогруз, снабжавший войска противника.