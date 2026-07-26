В Черниговской области создают карательные отряды нацполиции Украины

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Карательные отряды из бывших участников АТО (так называемой "антитеррористической" операции ВСУ в Донбассе) создают сотрудники нацполиции Украины в Черниговской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

Он отметил, что первоочередной задачей этих отрядов будет поиск уклонистов, в дальнейшем их планируют привлекать к подавлению антиправительственных выступлений.