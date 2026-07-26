Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сотрудники нацполиции Украины в Черниговской области создают карательные отряды из бывших участников АТО.
- Задачами этих отрядов будет поиск уклонистов и подавление антиправительственных выступлений.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Карательные отряды из бывших участников АТО (так называемой "антитеррористической" операции ВСУ в Донбассе) создают сотрудники нацполиции Украины в Черниговской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"В Черниговской области сотрудники нацполиции создают карательные отряды из числа бывших участников АТО, освобожденных от мобилизации и уволенных за взятки из ВСУ националистов", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что первоочередной задачей этих отрядов будет поиск уклонистов, в дальнейшем их планируют привлекать к подавлению антиправительственных выступлений.
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