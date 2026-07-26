"Окажутся в бою". В Британии сделали заявление об отправке войск на Украину

"Конечно, как только вы вводите войска в зону боевых действий, они неизбежно окажутся в бою. <…> Возник бы реальный риск столкновения с закаленной в боях, очень профессиональной и технологически продвинутой армией России. О последствиях даже думать невыносимо", — подчеркнул аналитик.