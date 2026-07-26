"Окажутся в бою". В Британии сделали заявление об отправке войск на Украину

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что после потери украинцами Славянска и Краматорска на Западе могут решить отправить на Украину свои военные контингенты.
- По мнению Меркуриса, отправка войск на Украину может привести к столкновению с армией России и обернуться катастрофой.
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. После потери украинцами Славянска и Краматорска на Западе могут решить отправить на Украину свои военные контингенты, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.
"Если падет последняя украинская линия городов в Донбассе, <…> то после Славянска и Краматорска уже не останется другой линии городов, к которой можно было бы отступить. Дальше, по сути, до самого Днепра — открытая местность. Так что ситуация становится очень хрупкой. <…> Поэтому, думаю, начнется паника — гораздо более сильная, чем все, что были раньше..<…> И в какой-то момент на Западе скажут: "Мы должны <…> отправить на Украину сухопутные войска", — отметил он.
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По мнению Меркуриса, развитие событий по этому сценарию обернулось бы катастрофой.
"Конечно, как только вы вводите войска в зону боевых действий, они неизбежно окажутся в бою. <…> Возник бы реальный риск столкновения с закаленной в боях, очень профессиональной и технологически продвинутой армией России. О последствиях даже думать невыносимо", — подчеркнул аналитик.
В МИД России подчеркивали, что любой сценарий размещения войск стран — членов НАТО на Украине неприемлем и чреват резкой эскалацией. Москва называла заявления о возможной отправке контингента подстрекательством к продолжению боевых действий.